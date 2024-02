Un premier portrait positif pour le plan de rattrapage

QUÉBEC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Le 9 janvier dernier, dans le but d'offrir aux élèves l'aide nécessaire pour favoriser leur réussite scolaire, le ministre Drainville a annoncé un plan de rattrapage scolaire avec des investissements de 300 millions de dollars. Au cours des dernières semaines, les centres de services scolaires (CSS) et les commissions scolaires (CS) ont fait parvenir leur plan de rattrapage au ministère de l'Éducation. Le ministre dévoile donc aujourd'hui un premier bilan des engagements. Plus de 500 000 interventions viendront en aide aux élèves et 2 501 écoles participent à au moins une mesure du plan de rattrapage.

Les données estimées pour chaque mesure se déclinent comme suit :

145 540 élèves recevront des services de tutorat dans 2 501 écoles (23 302 intervenants);

215 013 élèves recevront des services de soutien pédagogique dans 2 010 écoles (18 805 intervenants);

76 016 élèves ayant des besoins particuliers participeront à des activités éducatives spécialisées dans 1 639 écoles (9 215 intervenants);

24 514 élèves immigrants ou allophones recevront des services de soutien à l'apprentissage du français dans 1 036 écoles (3 306 intervenants);

11 863 élèves participeront à des activités de rattrapage offertes dans 473 écoles pendant la semaine de relâche (2 351 intervenants);

28 578 élèves bénéficieront d'autres mesures dans 682 écoles (4 258 intervenants).

Citation :

« Je suis heureux de voir la réponse positive des écoles et des enseignants, du personnel scolaire ainsi que de tous ceux qui ont levé la main pour aider nos élèves. Il était de notre responsabilité de mettre à la disposition des écoles et des CSS/CS les moyens nécessaires pour déployer des plans de rattrapage qui permettront aux élèves de poursuivre leurs apprentissages et de réussir leur année scolaire et c'est ce que nous avons fait. Je tiens à remercier tous les organismes scolaires ainsi que nos partenaires, qui se sont mobilisés pour concrétiser ce plan de rattrapage. Merci en particulier aux enseignantes et enseignants, au personnel scolaire et aux équipes-écoles qui ont répondu à l'appel. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/plan-de-rattrapage-scolaire

