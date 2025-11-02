La Société canadienne du cancer dévoile un plan pancanadien audacieux visant à susciter une action collective pour lutter contre la crise du cancer du poumon qui sévit au pays.

TORONTO, le 2 nov. 2025 /CNW/ - Le cancer du poumon demeure la principale cause de décès liés au cancer au Canada. En 2024, il a coûté la vie à près de 21 000 personnes. En réponse à cette situation, la Société canadienne du cancer (SCC) a lancé le Plan d'action pancanadien contre le cancer du poumon 2025-2035, une feuille de route nationale audacieuse visant à réduire de 30 % la mortalité attribuable au cancer du poumon au pays au cours de la prochaine décennie.

Ce plan élaboré en collaboration avec des experts de premier plan, notamment des cliniciens, des chercheurs, des patients, des proches aidants, des aînés autochtones et des organismes de santé, reflète la voix des personnes les plus touchées par cette maladie. Il s'appuie sur des expériences vécues et actuelles et jette des bases ambitieuses pour une action collective visant à réduire les risques, à améliorer les résultats, à accélérer la recherche et l'innovation et à élargir l'accès à des soins de première qualité.

Finalisé lors d'un sommet national en 2024, le plan fixe quatre priorités stratégiques pour transformer l'avenir du cancer du poumon au Canada.

Réduire l'exposition aux substances cancérigènes inhalées - Renforcer les politiques de lutte contre le tabagisme, sensibiliser le public aux facteurs de risque et améliorer les normes de qualité de l'air afin de réduire l'exposition aux substances inhalées nocives.





- Renforcer les politiques de lutte contre le tabagisme, sensibiliser le public aux facteurs de risque et améliorer les normes de qualité de l'air afin de réduire l'exposition aux substances inhalées nocives. Détecter le cancer du poumon plus tôt - Élargir les critères d'admissibilité au dépistage, améliorer l'accès aux services de diagnostic (y compris les examens par tomodensitométrie à faible dose) et sensibiliser davantage le public aux programmes de dépistage afin de détecter le cancer du poumon à un stade précoce, lorsqu'il est plus facile à traiter.





- Élargir les critères d'admissibilité au dépistage, améliorer l'accès aux services de diagnostic (y compris les examens par tomodensitométrie à faible dose) et sensibiliser davantage le public aux programmes de dépistage afin de détecter le cancer du poumon à un stade précoce, lorsqu'il est plus facile à traiter. Améliorer l'accès aux meilleurs soins, en temps opportun - Garantir un accès équitable aux traitements novateurs, améliorer les soins et l'accompagnement centrés sur le patient et surveiller la performance des systèmes de santé afin de favoriser une amélioration continue.





- Garantir un accès équitable aux traitements novateurs, améliorer les soins et l'accompagnement centrés sur le patient et surveiller la performance des systèmes de santé afin de favoriser une amélioration continue. Accélérer la recherche sur le cancer du poumon - Augmenter le financement et établir des priorités nationales en matière de recherche afin d'améliorer la compréhension, la détection et le traitement du cancer du poumon.

« Trop de vies sont écourtées par le cancer du poumon, a déclaré Annemarie Edwards, vice-présidente, Stratégie et innovations en matière de cancer à la SCC. Ce plan d'action porte sur l'espoir, l'équité et l'action. C'est une occasion pour la communauté du cancer du poumon de travailler ensemble afin de réécrire l'avenir de milliers de personnes au pays grâce à des solutions factuelles qui peuvent sauver des vies. »

Rien qu'en 2024, 32 100 personnes au Canada ont reçu un diagnostic de cancer du poumon, ce qui représente 13 % de tous les diagnostics de cancer. Malgré les progrès réalisés en matière de traitement et de dépistage, environ la moitié des cas sont encore diagnostiqués au stade 4 de la maladie, lorsque les taux de survie sont les plus faibles.

Winhan Wong, un résident de Toronto atteint d'un cancer du poumon de stade 4, fait partie des nombreuses personnes ayant contribué à l'élaboration du plan d'action en racontant son histoire. Diagnostiqué il y a neuf ans, il a subi plusieurs cycles de traitement et fait face à des obstacles constants liés à l'accès aux soins. Malgré tout, il garde espoir.

« Quand j'ai reçu mon diagnostic, je ne savais pas si j'allais tenir un an, et cela fait maintenant neuf ans, raconte Winhan. Ce n'est pas facile. J'ai suivi traitement après traitement et j'ai dû surmonter de nombreux obstacles pour obtenir les soins dont j'avais besoin. Mais ce plan d'action me donne le sentiment d'être vu. Il me donne l'espoir que le système est en train de changer, que la recherche va progresser plus rapidement et que les personnes comme moi auront peut-être de meilleures chances de profiter pleinement et plus longtemps de la vie. »

Le plan souligne également deux défis importants : la stigmatisation et les obstacles systémiques. La stigmatisation, souvent alimentée par l'idée fausse selon laquelle le cancer du poumon ne touche que les fumeurs, peut retarder le diagnostic, dissuader les gens de demander de l'aide et réduire la compassion envers les personnes touchées. Selon un rapport de Santé Canada, jusqu'à 30 % des nouveaux cas de cancer du poumon surviennent chez des personnes qui n'ont jamais fumé, ce qui démontre la nécessité de mieux informer le public sur les risques liés à cette maladie.

Les obstacles systémiques continuent d'avoir un impact disproportionné sur les communautés mal desservies, notamment les peuples autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes de faible statut socioéconomique. Des facteurs tels que l'isolement géographique, les difficultés financières et l'accès limité à des soins adaptés à la culture contribuent à retarder les diagnostics et à aggraver les résultats. Le plan d'action présente des stratégies ciblées visant à réduire ces disparités et à améliorer l'équité dans tout le continuum du cancer du poumon.

Le Dr Christian Finley, chirurgien thoracique et chef clinique du Programme ontarien de dépistage du cancer du poumon, est coprésident du comité directeur du Plan d'action de lutte contre le cancer du poumon. Le Dr Finley, qui défend depuis longtemps l'amélioration des soins pour le cancer du poumon et qui a joué un rôle clé dans le lancement du plan d'action pancanadien, met à profit son expérience de clinicien auprès des patients touchés par cette maladie.

« Ce plan d'action représente un tournant décisif pour le cancer du poumon au Canada, souligne le Dr Finley. Depuis trop longtemps, l'issue du cancer du poumon est moins favorable que celle d'autres cancers, et ce, malgré les progrès importants réalisés en matière de prévention, de dépistage et de traitement. Ce plan englobe dans une vision nationale commune l'excellence scientifique, les soins cliniques et les expériences vécues. En collaborant avec les provinces et les disciplines, nous pouvons combler les lacunes en matière de soins, détecter des cancers plus tôt et, au bout du compte, sauver des milliers de vies. »

Le plan d'action met également en évidence le fardeau économique que représente le cancer du poumon. Il souligne qu'en 2024, 17 % des coûts sociaux liés aux soins ont été assumés directement par les patients et leurs aidants. Le plan recommande d'augmenter le financement de la recherche, d'assurer un dépistage et un traitement équitables pour tous, ainsi que de mettre en place des normes nationales pour encadrer les soins.

« Il est temps de s'impliquer pour mettre fin à la crise du cancer du poumon au Canada, a déclaré Mme Edwards. Une action urgente, ciblée et collective est nécessaire pour sauver des vies. La SCC invite les gouvernements, les responsables des systèmes de santé, les chercheurs, l'industrie, les communautés et les particuliers à travailler ensemble pour réduire de 30 % le nombre de décès attribuables au cancer du poumon au cours de la prochaine décennie. »

Pour obtenir plus d'information et vous joindre au mouvement, visitez le cancer.ca/plandactioncontrelecancerdupoumon.

La voix de nos partenaires

Cancer pulmonaire Canada

« En tant qu'oncologue médicale, je constate chaque semaine à quel point les retards et les inégalités font perdre un temps précieux aux gens. À titre de présidente de Cancer pulmonaire Canada, j'entends chaque jour des patients et des cliniciens parler des lacunes qui rendent les soins inaccessibles. Nous soutenons le Plan d'action pancanadien de lutte contre le cancer du poumon et, grâce à notre réseau de cliniciens et de personnes ayant vécu ou vivant l'expérience de cette maladie, nous contribuerons à mettre en œuvre ses priorités, afin que le Canada progresse de manière décisive vers une mortalité plus faible et des résultats plus équitables pour toutes les personnes touchées par le cancer du poumon. » - Dre Rosalyn Juergens, présidente

Fondation pour la santé pulmonaire

« Le Plan d'action pancanadien de lutte contre le cancer du poumon 2026-2035 est un appel à l'action qui se fait attendre depuis longtemps. Il jette les bases d'une approche coordonnée et factuelle qui donne la priorité aux patients, favorise un dépistage plus précoce et comble les lacunes de longue date en matière d'accès. La Fondation pour la santé pulmonaire est fière de soutenir ce travail essentiel. Ce plan d'action réunit les bonnes personnes autour de la table et offre une feuille de route claire pour changer la donne concernant l'un des cancers les plus mortels, mais aussi les plus faciles à traiter au Canada. À notre avis, ce type de leadership audacieux et collaboratif est exactement ce dont nous avons besoin pour transformer l'avenir du cancer du poumon. » - Jessica Moffatt, Ph. D., vice-présidente, Programmes et affaires publiques

Association canadienne des chirurgiens thoraciques (ACCT)

« L'Association canadienne des chirurgiens thoraciques est fière de soutenir le lancement du Plan d'action pancanadien contre le cancer du poumon 2026-2035. En tant que chirurgiens thoraciques, nous sommes les premiers témoins des effets que peut avoir le cancer du poumon sur les patients, les familles et les communautés. Ce plan constitue une étape essentielle vers l'amélioration de la prévention, de la détection précoce, du traitement et de la survie. Le cancer du poumon exige une réponse multidisciplinaire, et la coordination nationale contribuera à réduire les disparités, à accélérer l'innovation et à améliorer les résultats. L'ACCT est résolue à faire progresser la chirurgie fondée sur des données probantes et les soins de qualité, et nous nous joignons à la Société canadienne du cancer et à nos partenaires dans cet effort audacieux visant à transformer l'avenir du cancer du poumon. » - Richard Malthaner, Ph. D., président

Association canadienne des oncologues médicaux (ACOM)

« L'Association canadienne des oncologues médicaux est fière d'appuyer le Plan d'action pancanadien sur le cancer du poumon 2026-2035. Le cancer du poumon touche profondément les Canadiens, et ce plan représente une étape cruciale vers la prévention, la détection précoce, l'accès équitable aux soins et l'amélioration de la survie. Les oncologues jouent un rôle central dans l'avancement des traitements et le soutien aux patients, et les progrès passent par une collaboration à l'échelle du système de santé. L'ACOM s'engage à stimuler l'innovation, à réduire les disparités et à améliorer les résultats en collaboration avec la Société canadienne du cancer et ses partenaires. » - Dre Erin Powell, présidente élue

Association canadienne de radio-oncologie (ACRO)

« L'Association canadienne de radio-oncologie est fière d'appuyer le Plan d'action pancanadien de lutte contre le cancer du poumon 2026-2035. Chaque jour, les radio-oncologues sont témoins des ravages causés par cette maladie et savent qu'il est vital de prodiguer en temps opportun des soins coordonnés et de haute qualité. Ce plan d'action renforce la collaboration, stimule l'innovation et garantit un accès équitable à des traitements de calibre mondial. L'ACRO s'engage à élargir l'accès aux technologies de radiothérapie de pointe, à favoriser les soins multidisciplinaires et à faire progresser la recherche afin d'améliorer les résultats pour l'ensemble des Canadiens. Ensemble, grâce à une action nationale concertée, nous pouvons transformer la trajectoire du cancer du poumon au Canada et créer un avenir où l'innovation, l'équité et l'espoir guident le parcours de soins de chaque patient. » - Dr George Rodrigues, président

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer.

Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez le cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Adrian Bascar, Spécialiste des communications, 778-723-0689, [email protected]