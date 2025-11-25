MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) est fière d'annoncer que la comédienne Léane Labrèche-Dor devient sa marraine au Québec. L'annonce a eu lieu aujourd'hui à la Maison Jacques-Cantin, qui, depuis 35 ans, offre un hébergement chaleureux et abordable aux personnes atteintes de cancer, ainsi qu'à leurs proches qui doivent se déplacer à Montréal pour recevoir leurs traitements.

Léane devient ainsi l'ambassadrice principale de la SCC au Québec et agira comme marraine pour faire connaître sa mission, favoriser l'engagement de la population et soutenir les efforts de collecte de fonds. Pour en savoir plus, visitez cancer.ca/marraine.

Un engagement personnel et porteur d'espoir

« J'ai côtoyé le cancer à plusieurs reprises et encore aujourd'hui auprès de personnes que j'aime. Mes deux grands-pères ont eu un diagnostic, et le cancer de ma mère est survenu alors que j'avais 13 ans, d'abord aux poumons avant de se propager jusqu'au cerveau. J'ai vu de près les répercussions d'une telle annonce : la résilience, les défis et la force que cela demande. Cette cause me touche profondément. Au début des années 2000, les traitements et les chances de s'en sortir étaient différents. Vingt ans plus tard, je constate à quel point la science et la médecine ont fait d'immenses progrès, et cela me remplit d'espoir. À travers mon rôle de marraine, je souhaite appuyer la mission de la Société canadienne du cancer et contribuer à offrir soutien, espoir et réconfort à toutes les personnes touchées par la maladie. » -- Léane Labrèche-Dor

Léane a choisi de s'engager avec l'espoir que son engagement puisse réellement changer les choses pour les personnes touchées par le cancer.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons Léane comme marraine de la SCC. Grâce à son vécu, sa sensibilité et sa grande générosité, elle saura rejoindre le cœur des Québécois et des Québécoises touchés par la maladie, leur transmettre un message d'espoir et rappeler l'importance de soutenir la recherche qui sauve et améliore des vies. Elle contribuera aussi à faire connaître les nombreuses ressources offertes par la SCC et à mobiliser la population autour d'un puissant mouvement collectif contre le cancer. » -- Isabelle Girard, directrice, Communications pour le Québec et le Canada francophone de la SCC.

Campagne des fêtes 2025-2026

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la campagne des fêtes de la SCC, qui nous rappelle que chaque moment est précieux, particulièrement pour les personnes touchées par la maladie. C'est l'occasion d'en offrir davantage pour soutenir la recherche sur le cancer, de même que les programmes et les services de soutien destinés aux personnes atteintes et à leurs proches.

Soutenir la recherche et les programmes de soutien

Les dons à la SCC contribuent aux progrès des traitements contre le cancer qui sauvent des vies. Chaque percée en recherche sur le cancer rend possibles plus de moments précieux en famille. L'appui permet de financer des projets de recherche novateurs menés au pays, comme celui de la Dre Arielle Elkrief, qui explore une approche révolutionnaire pour améliorer le traitement du mélanome avancé, ainsi que celui du chercheur Hermann Nabi, Ph. D., qui crée une base de données rassemblant 20 000 personnes atteintes d'un cancer du sein au Québec afin de favoriser une recherche plus efficace.

Agir ensemble pour ouvrir la voie à un avenir sans cancer

Durant la période des fêtes, faites un don à la Société canadienne du cancer sur cancer.ca pour aider des personnes atteintes de cancer à profiter de plus de moments précieux avec leurs proches.

À propos de la Société canadienne du cancer

La SCC travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer.

Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

