MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) a clôturé avec succès la 19ᵉ édition du Gala des Grands Chefs de Montréal, récoltant la somme historique de 701 131 $. Plus de 600 invités issus principalement du secteur des technologies de l'information se sont réunis à l'Espace Paddock du parc Jean-Drapeau pour vivre une expérience gastronomique unique, ayant pour thème « Le goût du Québec au fil des saisons ».

Les fonds amassés financeront les services de la Maison Jacques-Cantin, un second chez-soi pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches au Québec depuis 35 ans. Nous tenons à remercier la famille de Jacques Cantin pour leur généreux don de 50 000 $.

« J'aimerais remercier du fond du cœur toutes les personnes présentes, notre présidente d'honneur, nos ambassadeurs, nos partenaires, notre incroyable Brigade de l'espoir et les quelque 140 bénévoles qui ont fait de cette soirée un moment magique. Leur générosité et leur engagement envers la cause du cancer démontre comment la mobilisation et la solidarité peuvent véritablement transformer des vies. Grâce à leur soutien, nous pouvons poursuivre notre mission d'offrir des services essentiels aux personnes d'ici touchées par le cancer. » -- Jean-Sébastien Boudreault, directeur général, partenariats d'entreprise et communautaires, Québec, Société canadienne du cancer.

Financer des services essentiels

Animé avec ardeur par Marina Orsini, le Gala a été marqué par le témoignage émouvant de Christiane Labrie, résidante de la Maison Jacques-Cantin, qui a expliqué le rôle essentiel de ce lieu de séjour pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants. L'artiste Ludovick Bourgeois a livré une prestation sentie de la chanson Seul au combat en hommage à son défunt père, Patrick Bourgeois. Ces temps forts ont donné tout leur sens à la soirée, soulignant la nécessité de soutenir la cause et de nourrir l'espoir.

Des voix influentes unies pour la cause

Sous la présidence d'honneur de Daniella Toledano, Associée, Services de cybersécurité chez Deloitte Canada, le Gala des Grands Chefs a pu compter sur l'engagement d'un comité d'ambassadeurs, doublé de la Brigade de l'espoir réunissant des chefs québécois réputés : Amine Laabi, Anthony Vien, Caroline Dumas, Collin Strohbach, Marc-André Jetté, avec le soutien de la sommelière de renom Michelle Bouffard et de l'École hôtelière de la Montérégie.

« Présider cette soirée est un immense honneur. C'est pour moi une manière de contribuer à une cause qui nous concerne tous et de soutenir les personnes au Québec qui font face à la maladie avec courage. Dans un secteur qui façonne le monde de demain, les gens d'affaires en technologies de l'information nous rappellent qu'au cœur du progrès se trouve la solidarité. Savoir que notre engagement contribue à garantir un environnement humain et digne me touche profondément. » -- Daniella Toledano, Associée, Services de cybersécurité, Deloitte Canada

Un soutien record pour la Maison Jacques-Cantin

Au Canada, deux personnes sur cinq recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Située à proximité de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, la Maison Jacques-Cantin est un second chez-soi pour les personnes atteintes et leurs familles qui doivent se rendre à Montréal pour recevoir des traitements loin de leur domicile. Ce milieu de vie chaleureux et abordable propose des services essentiels : hébergement à faible coût, repas et collations santé, transport vers les hôpitaux, soutien social et émotionnel ainsi que des prothèses capillaires et mammaires gratuites.

Reconnu comme le plus grand rendez-vous philanthropique de la communauté d'affaires en technologies de l'information pour la cause du cancer, le Gala des Grands Chefs de Montréal a bénéficié d'un soutien remarquable pour financer les services de la Maison Jacques-Cantin, qui célèbre son 35ᵉ anniversaire. Depuis 2007, cet événement majeur a permis d'amasser près de 5,2 M$ améliorant concrètement la vie des personnes touchées par la maladie.

Pour soutenir ce second chez-soi à Montréal qui accueille les personnes touchées par le cancer depuis 35 ans, visitez galadesgrandschefs.ca pour faire un don.

