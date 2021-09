Un premier Plan d'action collectif en habitation pour Montréal-Nord - L'arrondissement poursuit sa démarche intégrée et collective en matière de logement

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord et ses partenaires ont annoncé aujourd'hui l'aboutissement de la première phase d'une démarche de coconstruction du Plan d'action collectif en habitation 2022 - 2032, qui présentera une vision commune quant aux enjeux, aux stratégies, aux actions et aux projets de développement prioritaires pour les dix prochaines années.

«L'amélioration de la qualité de l'offre en matière de logement et la valorisation d'un milieu de vie sain font partie de nos préoccupations, et il était important pour nous de réunir, dans cette réflexion, des partenaires du secteur de l'habitation de tous les horizons» affirme Christine Black, mairesse d'arrondissement. «C'est également une grande fierté pour nous d'être le premier arrondissement de la Ville de Montréal à se doter d'un plan d'action collectif en habitation, tout un accomplissement qui témoigne une fois de plus de l'engagement des équipes de l'arrondissement et des partenaires à travailler ensemble de manière constructive et cohérente.»

Une démarche concertée

Le Plan d'action collectif est porté par le comité Fierté Habitation, créé en 2008 et qui rassemble les acteurs institutionnels et communautaires concernés par les questions d'habitation sur le territoire. C'est en 2018 que les partenaires du Comité et l'arrondissement ont initié des sessions de travail, avec la volonté de répondre collectivement aux besoins de Montréal-Nord et de soutenir des projets structurants favorisant l'inclusion et le vivre-ensemble.

«Depuis plus de dix ans, la SHAPEM travaille conjointement avec l'arrondissement pour améliorer les conditions de vie des Nord-Montréalais. Les besoins en financement du logement social et en soutien communautaire sont criants, il est donc nécessaire d'unir nos efforts pour parler d'une même voix et passer à l'action afin d'améliorer la qualité de vie de notre population» indique Jean-Pierre Racette, directeur général de la SHAPEM et membre du Comité Fierté Habitation.

La démarche comprenait la mise à contribution des partenaires et des ateliers de co-construction, aboutissant aujourd'hui malgré les aléas liés à la pandémie, à l'identification de 4 priorités d'orientation des actions:

Soutenir le développement de milieux de vie complets, accessibles et sécuritaires, stimulant la fierté et le sentiment d'appartenance, offrant des commerces et services de proximité dynamiques ainsi qu'un accès à une diversité d'espaces publics de qualité favorisant le lien entre milieu de vie et habitation. Favoriser la mobilisation des partenaires, la concertation, le partenariat et la complémentarité des actions en matière d'habitation, permettant de répondre aux besoins particuliers des nord-montréalais et aux phénomènes propres au territoire qui influencent l'accessibilité à l'habitation. Préserver et mettre en valeur le parc résidentiel existant afin d'assurer le bien-être des nord-montréalais, de réduire les inégalités et d'améliorer la qualité de vie et le vivre-ensemble. Assurer un accès à l'habitation en favorisant le développement d'une nouvelle offre diversifiée et adaptée aux particularités du milieu et de ses populations en planifiant le développement de projets innovants de qualité et respectueux de l'environnement.

«Notre vision est d'offrir aux Nord-Montréalais un arrondissement où il fera bon vivre dans un logement sain et abordable, au sein de quartiers qui reflètent dans leurs aménagements et leurs services offerts, la diversité des communautés qui les habitent. C'est un projet ambitieux, et je remercie nos partenaires membres du Comité Fierté Habitation de s'y atteler avec nous» souligne Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac et porteur du dossier.

Un événement de lancement officiel est prévu d'ici la fin de l'année, afin de souligner ce bel accomplissement et remercier les partenaires de leur contribution. Ce sera l'occasion de dévoiler le plan collectif dans son intégralité ainsi que les mesures et actions portées par l'arrondissement et les différents partenaires.

