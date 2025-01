L' Ontario est la première province canadienne à rembourser Pluvicto MC , un traitement ciblé par radioligands pour les patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA).

Le premier patient bénéficiant du remboursement par le régime public provincial a amorcé son traitement, ce qui souligne le besoin pressant des patients qui ont épuisé les autres options à leur disposition.

MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) a le plaisir d'annoncer que les patients admissibles en Ontario ont désormais accès à PluvictoMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable), un traitement ciblé par radioligands pour les patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) ayant reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes (RA) et au moins une chimiothérapie à base de taxanes. Nous félicitons l'Ontario d'être la première province à offrir l'accès à ce traitement novateur aux patients qui en ont besoin.

La décision de Santé Ontario de rembourser PluvictoMC fait suite à l'annonce d'une entente marquante conclue entre Novartis et l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APPC) et souligne le besoin critique d'options thérapeutiques supplémentaires pour les patients atteints d'un cancer de la prostate avancé. Cette étape constitue un progrès significatif pour les patients atteints d'un CPRCm évolutif, leurs familles et leurs proches.

« Notre gouvernement est fier d'être la première juridiction canadienne à administrer et financer publiquement la première dose de PluvictoMC, une thérapie ciblée par radioligands qui utilise des isotopes médicaux pour traiter le cancer de la prostate à un stade avancé », a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. « L'élargissement du programme de médicaments de la province financé publiquement pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à de nouveaux traitements qui changent la vie, est une autre façon dont notre gouvernement se fait le champion de l'innovation pour permettre aux gens d'accéder aux soins dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. »

Alors que l'Ontario ouvre la voie au remboursement de PluvictoMC au Canada, Novartis reste déterminée à collaborer avec les régimes d'assurance-médicaments publics, les provinces et les territoires pour faire en sorte que tous les patients canadiens admissibles vivant avec un cancer de la prostate avancé aient accès à PluvictoMC sans délai.

Le premier patient bénéficiant du remboursement par le régime public provincial a été traité le 27 décembre 2024 au London Health Sciences Centre (LHSC) à London, en Ontario.

« Il s'agit d'une étape importante pour les patients ontariens atteints d'un cancer de la prostate avancé », a déclaré le Dr David Laidley, Médecin en médecine nucléaire au LHSC. « Le remboursement du PluvictoMC par le régime public apporte un espoir considérable aux patients faisant face à cette forme agressive et avancée de cancer qui ont épuisé toutes les autres options. »

« Il s'agit d'un pas dans la bonne direction pour les Canadiens vivant avec un cancer de la prostate avancé qui pourraient bénéficier de ce traitement », a déclaré la Dre Abby Collier, directrice générale de la Fondation canadienne du cancer de la prostate. « L'innovation continue est essentielle pour faire progresser les soins et réduire le fardeau que représente le cancer de la prostate pour les patients, leurs familles et la société dans son ensemble, mais son impact réel ne peut être ressenti que lorsque les patients ont accès aux innovations. Nous sommes encouragés par le leadership de l'Ontario et espérons que d'autres provinces reconnaîtront l'importance de mettre ce traitement novateur à la disposition des patients admissibles. »

« Nous félicitons le gouvernement de l'Ontario d'avoir pris cette mesure décisive. Le fait de voir le premier patient en Ontario bénéficier du remboursement de PluvictoMC par le régime public souligne l'impact tangible que ce traitement novateur peut avoir sur ceux qui vivent avec un cancer de la prostate avancé », a déclaré Mark Vineis, président national de Novartis Canada. « Nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec les provinces pour veiller à ce que les patients admissibles et leurs familles partout au Canada aient un accès équitable à PluvictoMC. »

À propos de PluvictoMC

PluvictoMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) ayant déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxanes1. Il s'agit d'un traitement de précision contre le cancer qui associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive)1. Après son administration dans le sang, PluvictoMC se lie aux cellules cibles, notamment aux cellules cancéreuses de la prostate exprimant le PSMA, une protéine transmembranaire1. Après la liaison, les émissions d'énergie du radio-isotope endommagent les cellules cibles et les cellules environnantes, perturbant leur capacité à se reproduire et/ou déclenchant la mort cellulaire1.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer les médicaments pour améliorer et prolonger la vie des gens afin que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés puissent faire face à des maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez https://www.novartis.com/ca-fr/.

