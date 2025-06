Depuis plus de deux décennies, les Prix NOYCIA stimulent les recherches émergentes au Canada, renforçant les connaissances scientifiques sur le cancer

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - Novartis Canada est heureuse d'annoncer les lauréats de l'édition 2025 des Prix Novartis pour jeunes chercheurs canadiens en oncologie (NOYCIA), concours national annuel consacré à l'avancement de l'oncologie par la promotion de la recherche au moyen du soutien des chercheurs canadiens en oncologie. Cette année marque la 22e année de la cérémonie de remise de prix, qui a eu lieu le dimanche 1er juin lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2025.

Les Prix NOYCIA soulignent le travail innovant de 10 chercheurs canadiens en oncologie dont les résumés ont été acceptés à l'ASCO et qui font preuve d'excellence dans leur domaine d'étude.

« Chez Novartis, nous sommes profondément engagés à faire progresser les connaissances scientifiques grâce à l'innovation et à la collaboration, déclare Sophia Kajla, directrice scientifique et vice-présidente, Affaires scientifiques, Novartis Canada. Les Prix NOYCIA demeurent à l'avant-garde du soutien à la recherche novatrice sur le cancer au Canada, illustrant l'engagement continu de Novartis Canada à faire progresser la science et à améliorer les résultats pour les patients. Nous sommes fiers de continuer à honorer et à investir dans les jeunes chercheurs en oncologie qui repoussent les limites de la découverte et de l'avancement clinique. »

À la suite d'une délibération menée par le comité scientifique de NOYCIA, les lauréats de cette année ont été sélectionnés en fonction du mérite de leur recherche pionnière, couvrant une gamme de disciplines, allant des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire et de l'immunothérapie aux systèmes de soins de santé et à la planification des ressources humaines en matière de santé.

Les lauréats des Prix NOYCIA de 2025 sont :

Inhibiteurs de points de contrôle immunitaire et immunothérapie :

Luciana Siqueira, Centre de cancérologie Princess Margaret

Résumé : Association entre la détresse émotionnelle avant l'administration des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire et la survie globale chez les patients atteints de cancer : une étude menée auprès de la population générale

Superviseur : le Dr Lawson Ing et le Dr Marcus Butler

Edmond Rafie, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Résumé : Composés et habitudes alimentaires associés aux résultats des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (IPCI) du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé

Superviseure : la Dre Arielle Elkrief

Patrick Tuan Hoang, Université de Toronto

Résumé : Identification de l'échec précoce du traitement par immunothérapie du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) à l'aide d'un nouveau test d'enrichissement du méthylome à l'échelle du tissu et de l'ADN non cellulaire.

Superviseur : le Dr Adrian Sacher

Gregoire Marret, Réseau universitaire de santé

Résumé : Analyse de la transcriptomique spatiale pour prédire la réponse au blocage du point de contrôle immunitaire dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou récurrent ou métastatique (CETC-RM)

Superviseure : la Dre Lilian Siu

Rami Habib, Université McGill

Résumé : Inhibiteur de JAK pour le traitement des effets secondaires liés à l'immunité réfractaires aux stéroïdes et potentiellement mortels, consécutifs aux inhibiteurs des points de contrôle immunitaire

Superviseur : le Dr Khashayar Esfahani

Analyse transcriptomique et moléculaire :

Xin Wang, Centre de cancérologie Princess Margaret

Résumé : Analyse transcriptomique corrélative et spatiale de l'olaparib et du durvalumab chez des patients atteints de gliomes en rechute ou réfractaires présentant une mutation du gène IDH

Superviseur : le Dr Eric Chen

Ronan McLaughlin, Centre de cancérologie Princess Margaret

Résumé : NeoPancONE : Expression du gène GATA6 comme facteur prédictif des bienfaits du schéma FOLFIRINOX modifié péri-opératoire dans l'adénocarcinome canalaire pancréatique résécable (ACCP-r) : une étude multicentrique de phase II

Superviseure : la Dre Jennifer Knox

Expérience du patient et prise de décision :

Rena Seeger, Université d' Ottawa

Résumé : Exploration des besoins décisionnels des patients qui envisagent un traitement de première intention contre le cancer du poumon avancé, porteur de mutations de l'EGFR : une étude descriptive interprétative

Superviseur : le Dr Paul Wheatley-Price

Nouvelles approches thérapeutiques :

Asli Munzur, Université de la Colombie-Britannique

Résumé : Hématopoïèse clonale (HC) chez des participants atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm) recevant 177Lu-PSMA-617 ou le cabazitaxel : une analyse exploratoire a posteriori d'un essai de phase II à répartition aléatoire (TheraP ANZUP 1603)

Superviseur : le Dr Alex Wyatt

Systèmes de soins de santé et planification des effectifs :

Philip Ding, Université de l' Alberta

Résumé : Repenser la planification future des effectifs en développant de nouvelles mesures de complexité des soins en cancérologie

Superviseur : le Dr Winson Cheung

« Depuis plus de vingt ans, les Prix NOYCIA se distinguent en encourageant et en faisant la promotion de la recherche sur le cancer au Canada. Cette initiative contribue à faire progresser les connaissances scientifiques et à approfondir la compréhension de l'oncologie, par le biais de la recherche, explique le Dr Paul Wheatley-Price, président des NOYCIA et médecin oncologue à l'Hôpital d'Ottawa. Le niveau de recherche au Canada est de classe mondiale, et les Prix NOYCIA sont une plateforme pour reconnaître les contributions extraordinaires de nos leaders émergents. Il est profondément gratifiant de faire partie d'une initiative aussi formidable et c'est un privilège de continuer à présider le comité scientifique. »

En plus de reconnaître les réalisations et le potentiel de la recherche scientifique, le Dr David Addiss, conférencier invité aux Prix NOYCIA 2025 et directeur du Focus Area for Compassion and Ethics (FACE), Task Force for Global Health, a encouragé les lauréats et les autres participants à cultiver la compassion, qui est fondamentale dans la relation unique entre les patients et leurs professionnels de la santé.

« En tant que cliniciens et chercheurs en oncologie, vous êtes motivés et soutenus par la compassion, le désir de soulager et de prévenir la souffrance, qui découle d'un sentiment d'humanité partagée, raconte le Dr Addiss. Bien que la science démontre que les soins de santé prodigués avec compassion présentent des avantages considérables pour les patients, les professionnels et les systèmes de santé, nous sommes confrontés à des défis croissants liés à la pénurie de main-d'œuvre, la pression liée au temps et à d'autres contraintes systémiques, qui peuvent limiter notre capacité à réaliser pleinement cet idéal dans la pratique. Malgré ces défis, le fait de nous connecter à notre élan de compassion et de le nourrir au quotidien nous permet d'accompagner et de soutenir nos patients d'une manière qui améliore à la fois leur satisfaction et notre épanouissement professionnel ».

Programme de mentorat

Le programme des Prix NOYCIA de 2025 comprend le programme de mentorat, qui offre des occasions de mentorat aux stagiaires qui participent au souper de remise des Prix NOYCIA.

Le programme offre aux stagiaires l'occasion de faire du réseautage avec des acteurs influents qui œuvrent dans les centres de cancérologie canadiens. Les oncologues canadiens coaniment une table ronde lors de la remise des Prix NOYCIA, où les stagiaires de partout au Canada ont l'occasion d'écouter les mentors parler de cheminements, de programmes et d'occasions axés sur la carrière, offerts par leurs centres, ainsi que de poser des questions.

À propos des Prix Novartis pour les jeunes chercheurs canadiens en oncologie (NOYCIA)

Ayant pour mission de soutenir les chercheurs canadiens en oncologie, les Prix NOYCIA offrent du financement, du soutien et de la reconnaissance à 10 chercheurs qui font preuve d'excellence dans leur domaine d'étude spécialisé. Les candidats admissibles comprennent les étudiants au postdoctorat, les résidents, les boursiers, les étudiants diplômés, les étudiants en médecine, les candidats au doctorat et les étudiants de premier cycle qui sont affiliés à un établissement canadien et qui sont les premiers auteurs d'un résumé accepté pour la réunion annuelle de l'ASCO. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Prix NOYCIA, visitez : www.noycia.ca.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réimaginer la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens et donner aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés les moyens d'agir face aux maladies graves. Nos médicaments sont utilisés par plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez www.novartis.ca.

