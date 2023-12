DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Les changements climatiques constituent une crise mondiale qui touche le monde entier, mais leurs effets dévastateurs ne sont pas répartis également entre les pays. Les pays en développement, qui contribuent le moins à la pollution à l'origine des changements climatiques, sont particulièrement vulnérables à certaines de leurs conséquences les plus graves, comme les tempêtes intenses, les inondations catastrophiques et l'élévation du niveau de la mer. Le Canada est déterminé à aider les pays en développement à faire face aux pertes et aux dommages liés au climat.

C'est pourquoi aujourd'hui, pour lancer la COP28, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé une contribution de 16 millions de dollars aux coûts de démarrage d'un fonds mondial pour faire face à ces pertes et dommages. Cette contribution, issue d'un partenariat entre le ministre Guilbeault et l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, fait du Canada l'un des premiers contributeurs au fonds. Cette contribution de démarrage permettra au fonds de commencer à fournir aux collectivités et aux pays vulnérables les ressources dont ils ont besoin pour faire face aux pires répercussions des changements climatiques.

Le Canada a été l'un des premiers défenseurs de la nécessité de faire avancer la question des pertes et dommages à la COP27 en 2022. Au cours de la dernière année, le Canada a fait preuve de progressisme dans la négociation de l'accord historique en collaborant avec les pays développés et en développement pour formuler des recommandations sur l'opérationnalisation du fonds qui ont été adoptées à la COP28.

Le Canada demeure déterminé à travailler avec ses partenaires internationaux afin d'obtenir un résultat qui donne la priorité aux plus vulnérables, qui mobilise des ressources financières de toutes sources et de tous types, et qui facilite l'accès aux fonds pour répondre aux pires répercussions des changements climatiques.

Citations

« Nous devons unir nos efforts pour lancer rapidement ce fonds important, car il s'agit là d'une occasion de renforcer la solidarité mondiale à l'égard de ceux qui sont confrontés aux pires répercussions des changements climatiques. Nous ne devons pas laisser les pays en développement vulnérables au climat affronter seuls ces conséquences. La création de ce fonds est historique, et le Canada est honoré d'être parmi les premiers donateurs de ce fonds à la COP28. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada continue de soutenir les pays en développement dans leur lutte contre les effets des changements climatiques. Nous savons que nos efforts ne seront optimisés que si nous collaborons avec nos partenaires pour améliorer concrètement la vie et les moyens de subsistance des collectivités les plus menacées. Faisons en sorte que ce nouveau fonds pour faire face aux pertes et aux dommages devienne un catalyseur pour renforcer les partenariats et agir rapidement pour aider ceux qui en ont le plus besoin. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international

Faits en bref

Les pertes et les dommages causés par les catastrophes climatiques peuvent menacer l'existence même des pays les plus vulnérables, ainsi que le développement social et économique accompli au cours des dernières décennies. Partout dans le monde, y compris au Canada, les catastrophes climatiques détruisent des propriétés et des récoltes, perturbent des entreprises, emportent des routes, engloutissent des côtes, et surtout, détruisent des vies humaines et obligent des gens à quitter leur foyer.

Le financement provient de l'engagement de 5,3 milliards de dollars du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques, qui a pour but d'aider les pays à revenu faible ou intermédiaire à passer à un développement durable, à faibles émissions de carbone, résilient aux changements climatiques, positif pour la nature et inclusif.

En 2023, le Canada a contribué au lancement rapide de deux fonds multilatéraux, soit le Fonds-cadre mondial pour la biodiversité, adopté l'an dernier à la COP15 à Montréal et lancé également au cours de l'année dernière lors de la septième assemblée du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) à Vancouver , ainsi que le fonds pour les pertes et les dommages qui a fait l'objet d'une décision à la COP28 .

Avant la COP28, le Canada a collaboré avec les pays développés et en développement, à titre de membre du Comité de transition pour les pertes et les dommages, pour formuler des recommandations sur l'opérationnalisation du fonds et les moyens d'améliorer la cohérence et la coordination entre le nouveau fonds et d'autres mécanismes d'aide connexes.

, le Canada a collaboré avec les pays développés et en développement, à titre de membre du Comité de transition pour les pertes et les dommages, pour formuler des recommandations sur l'opérationnalisation du fonds et les moyens d'améliorer la cohérence et la coordination entre le nouveau fonds et d'autres mécanismes d'aide connexes. Le Canada a défendu activement la question des pertes et des dommages lors de réunions internationales, notamment devant une trentaine de gouvernements réunis pour la septième réunion ministérielle sur l'action climatique, convoquée par le Canada, l'Union européenne (UE) et la Chine, et organisée par l'UE à Bruxelles , en Belgique, ainsi qu'à la réunion des ministres du G20 responsables de l'environnement et de la durabilité du climat en Inde, deux événements qui se sont déroulés en juillet 2023. Les membres du G20 se sont engagés à travailler ensemble pour faire avancer la question des pertes et des dommages, y compris la mise en œuvre d'un fonds.

