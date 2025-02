Un premier guide clinique sur la santé mentale périnatale : une avancée majeure pour les soins aux parents

LÉVIS, QC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) et l'Alliance québécoise pour la santé mentale périnatale (AQSMP) saluent conjointement la publication du tout premier Guide de pratique clinique pour la prise en charge des troubles périnataux de l'humeur, de l'anxiété et apparentés 2024, développé par le Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT). Cette annonce, faite le 12 février dernier par la ministre de la Santé mentale et des Dépendances du Canada, l'honorable Ya'ara Saks, marque un tournant majeur dans l'amélioration des soins en santé mentale périnatale.

Fondé sur les plus récentes données probantes, ce guide constitue une ressource essentielle pour les professionnel•le•s de la santé. Il vise à permettre la détection précoce et le traitement adéquat des troubles de l'humeur périnataux, répondant à un besoin criant en matière de lignes directrices adaptées à cette période critique de la vie de parents.

« La santé mentale périnatale est un enjeu important pour le RCRPQ et nous nous réjouissons que ce guide reconnaisse officiellement l'importance des actions de prévention, un axe essentiel de notre intervention. Ancrés dans leur communauté et agissant en complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux, les Centres de ressources périnatales (CRP) proposent des services et du soutien aux parents et futurs parents, ce qui permet d'agir en prévention des difficultés. Nous sommes fiers de faire partie de la solution », affirme Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

« L'absence de lignes directrices constituait une lacune majeure. Ce guide tant attendu offrira aux professionnel•le•s de la santé au Québec des outils pour mieux dépister et accompagner les parents en difficulté. Son adoption sera déterminante pour assurer un meilleur suivi et un accompagnement adapté des familles durant la période périnatale », souligne Dr. Tina Montreuil, représentante de l'AQSMP.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Le RCRPQ mobilise, soutient et porte la voix des Centres de ressources périnatales (CRP) répartis à travers le Québec. Ces organismes communautaires spécialisés en périnatalité accompagnent les futurs et nouveaux parents durant la grossesse et les deux premières années de vie de leur enfant. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

À propos de l'Alliance québécoise pour la santé mentale périnatale (AQSMP)

L'AQSMP est un regroupement ayant comme objectif le réseautage entre intervenant•e•s, chercheur•e•s et patient•e•s partenaires en santé mentale périnatale.

SOURCE Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

Source et information : Stéphanie Émond, Responsable des communications / RCRPQ, 418 336-3316 poste 203, [email protected]