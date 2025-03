Budget du Québec 2025-2026 : Le RCRPQ demande des précisions sur les 50 M$ accordés aux organismes communautaires en santé et services sociaux

LÉVIS, QC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) prend acte des mesures annoncées dans le Budget du Québec 2025-2026, notamment l'enveloppe de 50 millions de dollars sur cinq ans pour rehausser le financement des organismes communautaires liés à la santé et aux services sociaux. Toutefois, le RCRPQ estime que des précisions sont rapidement nécessaires sur la ventilation de ce financement pour voir si celui-ci aura les impacts souhaités pour les familles québécoises.

« Dans son mémoire déposé en décembre dernier, le RCRPQ appelait le gouvernement à mieux soutenir les parents à un moment charnière de leur vie : l'arrivée d'un enfant. Nous demandions notamment de maintenir le rehaussement pour les services de relevailles à domicile et d'octroyer un montant pour augmenter et pérenniser l'offre de soutien communautaire en santé mentale périnatale et au deuil périnatal. Il s'agit d'investissements modestes à l'échelle des budgets en santé et service sociaux, mais dont la mise en œuvre aurait un impact considérable sur les familles québécoises, notamment celles les plus vulnérables », souligne Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

La périnatalité et la petite enfance doivent s'inscrire dans la Stratégie nationale de prévention en santé

Le gouvernement prévoit également un investissement de 15 millions de dollars pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale intégrée de prévention en santé. Il est crucial que la période périnatale et la petite enfance soient pleinement considérées dans cette stratégie. Cette période de grande vulnérabilité pour les parents coïncide avec un moment décisif dans le développement de l'enfant. En agissant tôt, il est possible de prévenir de nombreuses difficultés et de réduire la pression sur les services publics, tout en maximisant les retombées pour les parents, les enfants et la société.

« L'action des CRP s'inscrit directement en prévention. Ils offrent une vaste gamme de services qui s'adaptent aux besoins des parents, incluant du soutien à domicile (relevailles), des rencontres prénatales, du soutien en allaitement, et des groupes d'entraide pour les parents vivant des défis comme un deuil périnatal ou un post-partum difficile. Ces actions visent à prévenir les difficultés, promouvoir le bien-être familial et renforcer les capacités parentales. Nous espérons que le gouvernement précisera rapidement comment les sommes seront déployées et dans quelles mesures elles permettront de répondre aux besoins grandissants des familles », ajoute Marie-Claude Dufour.

Le RCRPQ demeure mobilisé pour assurer un soutien adéquat aux familles et poursuivra ses démarches afin que la périnatalité et la petite enfance soient pleinement considérées dans les orientations gouvernementales en matière de prévention en santé.

