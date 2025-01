Un premier doctorat 100 % UQAT pour l'étude des écosystèmes forestiers

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 janv. 2025 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est fière d'annoncer la création d'un programme de doctorat développé et offert exclusivement par l'Université. L'UQAT propose près d'une dizaine de doctorats dans plusieurs domaines d'études, en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur au Québec. Le Doctorat en écologie et aménagement des écosystèmes forestiers, offert à l'Institut de recherche sur les forêts (IRF) de l'UQAT, devient ainsi le tout premier programme de 3e cycle dispensé uniquement par l'Université.

L'UQAT lance un doctorat centré sur les écosystèmes forestiers, unique au Québec. © Christian Leduc (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

Former des spécialistes qui contribuent à la compréhension des écosystèmes forestiers

Le programme Doctorat en écologie et aménagement des écosystèmes forestiers vise à former des scientifiques capables de faire progresser les connaissances dans divers domaines de recherche liés à l'écologie et à l'aménagement des écosystèmes forestiers, y compris les milieux humides et aquatiques. La direction du programme est assurée par la professeure titulaire Annie DesRochers, membre du corps professoral de l'IRF depuis plus de 20 ans. « C'est avec plaisir que nous annonçons le lancement de ce programme, proposé exclusivement à l'UQAT. L'IRF dispose d'une équipe de scientifiques multidisciplinaires, offrant ainsi aux futures personnes étudiantes l'occasion de travailler sur une grande variété d'enjeux touchant les sciences forestières. Au cours des 20 dernières années, nous avons décerné des doctorats à plus d'une centaine de personnes. Nous éprouvons une fierté de concrétiser ce projet sur lequel nous avons travaillé pendant de nombreuses années », souligne Mme DesRochers. Les personnes diplômées pourront mettre à profit leurs compétences dans un contexte professionnel et contribueront à déterminer, analyser et résoudre des problématiques liées à l'aménagement des écosystèmes forestiers.

Un programme à l'image des valeurs de l'UQAT

Avec un vaste territoire forestier pour la recherche et l'expérimentation, les étudiantes et étudiants de l'Université ont accès à un terrain de jeu de proximité privilégié. La Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet, ainsi que de nombreux autres sites d'études en Abitibi-Témiscamingue et ailleurs au Québec, offrent un terrain idéal pour la réalisation de leurs projets de recherche. « La recherche en foresterie est un important créneau de l'Université pour la recherche appliquée, collaborative et fondamentale. Année après année, l'UQAT se classe parmi les universités les plus performantes en recherche*. Cette force que nous avons est reconnue à travers le monde, car l'IRF est une référence dans le domaine forestier pour ses formations d'avant-garde », affirme Louis Imbeau, vice-recteur à la recherche et à la création.

Le corps professoral est très actif, engagé et passionné, et travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires issus du milieu industriel, municipal et des paliers gouvernementaux. Les étudiants-chercheurs et étudiantes-chercheuses vivent à l'Institut une expérience enrichissante en intégrant une communauté dynamique et multiculturelle. Ils bénéficient d'un soutien financier significatif pour mener à bien leurs travaux ainsi que d'un accompagnement sans égal de la part de leurs mentores et mentors, leur permettant de faire une différence pour l'ensemble de la société.

Le programme est ouvert aux admissions pour l'automne 2025. Pour en savoir plus sur ce programme.

À propos de l'Institut de recherche sur les forêts (IRF)

La recherche en foresterie a toujours fait partie des priorités de l'UQAT depuis sa création il y a 40 ans. Aujourd'hui, l'IRF est un leader dans le développement du savoir. L'équipe compte 15 membres du corps professoral détenant une multitude de champs de spécialisation, proposant des programmes de 2e et 3e cycles en sciences forestières. Avec une trentaine de partenariats en recherche avec des universités de partout sur la planète, l'IRF réalise annuellement plus de 7 M$ en volume de recherche.

* L'UQAT figure au premier rang en matière d'intensité de recherche par professeur parmi les universités canadiennes principalement actives au 1er cycle selon le palmarès 2024 de la firme Research Infosource Inc.

