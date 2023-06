Un premier bilan très positif - LA CLINIQUE JURIDIQUE DU BARREAU : UNE MESURE DURABLE D'ACCÈS À LA JUSTICE

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Alors qu'elle vient de déposer un bilan très positif au terme d'un projet pilote totalisant 19 semaines d'activités, la Clinique juridique du Barreau s'apprête à se déployer complètement à travers le Québec et à s'inscrire comme une mesure durable d'accès à la justice.

La Clinique juridique du Barreau donne accès, par le biais de consultations virtuelles ou en personne, à des conseils juridiques gratuits offerts par les étudiants de l'École du Barreau sous la supervision étroite d'avocats expérimentés.

Une mesure préventive qui favorise l'administration de la justice

« Au total, 270 citoyens ont reçu gratuitement des conseils juridiques lors de ce projet pilote », se réjouit Me Catherine Ouimet, directrice générale du Barreau du Québec. Un sondage transmis à toute la clientèle venue en consultation, et dont le taux de réponse a été de 66 %, révèle un haut niveau de pertinence et une adéquation avec les besoins des citoyens. « En droit civil, 93,2 % des personnes ont participé pour avoir des conseils en amont d'une procédure judiciaire, et en droit du logement, c'est plus de 90 % qui sont venus consulter en prévention. Les données permettent de conclure que les citoyens ont pu bénéficier d'une stratégie juridique qui a servi à les éclairer avant même de déposer un recours devant les tribunaux. Ces interventions sont positives pour aider à guider le citoyen afin qu'il prenne les meilleures décisions dans son dossier et parfois même, pour éviter un procès lorsque la situation ne s'y prête pas », résume Me Ouimet.

Une aide concrète et proactive

Démarré l'automne dernier, le projet pilote de la Clinique juridique du Barreau s'est tenu à Montréal durant tout l'hiver et a traité 273 dossiers. Les domaines de droit couverts par les dossiers en consultation se sont répartis comme suit : droit civil (32,2 %), droit de la famille (31,9 %), droit du logement (29,9 %), droit administratif social (3,7 %) et droit successoral (3,3 %). Pour ce projet pilote, la prestation de services a été assurée par 55 étudiants et étudiantes et 15 superviseurs. Lorsqu'elle atteindra sa pleine vitesse de croisière, la Clinique juridique du Barreau rendra des services de consultation juridique à environ 5 000 citoyens par année avec l'aide de 1 500 étudiants et de plusieurs centaines d'avocats superviseurs.

Dans leurs messages qualitatifs, les citoyens soulignent globalement la qualité des services reçus et pointent la gratuité de ceux-ci comme un élément déterminant les ayant motivés à se tourner vers la Clinique.

Une vaste majorité de répondants jugent que la Clinique juridique a été très utile pour connaître leurs droits, les aider à les faire valoir ou pour mieux les guider dans le système de justice.

« Nous n'avons jamais douté de la nécessité d'un tel service pour les citoyens, mais nous sommes particulièrement fiers de mettre sur pied cette mesure durable d'accès à la justice en réussissant du même coup à doter l'École du Barreau d'un programme d'apprentissage expérientiel inédit et ambitieux, » déclare pour sa part Me Catherine Claveau, bâtonnière du Québec.

Une Clinique juridique permanente dans quatre centres au Québec !

À compter de l'automne 2023, trois autres centres de services ouvriront leurs portes de façon permanente à Québec, Sherbrooke et Gatineau. À ce moment-là et avec l'implication de l'ensemble des étudiants de l'École du Barreau, la Clinique juridique du Barreau s'inscrira comme l'une des plus grandes cliniques juridiques étudiantes en Amérique.

Pour mieux connaître la Clinique juridique du Barreau, cliquez ici.

Des étudiantes et des étudiants sont disposés à répondre aux questions des journalistes sur leur expérience à la Clinique juridique du Barreau.

