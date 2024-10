Un portail pour préparer les membres issus des Premiers Peuples aux études universitaires

QUÉBEC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - La professeure Isabelle Savard, du Département Éducation de l'Université TÉLUQ, et son équipe lancent le portail Kwe l'Université!

Mobilisant divers partenaires autochtones et allochtones, ce projet répond à un besoin urgent : offrir une formation préparatoire et un accompagnement culturellement adapté aux Autochtones envisageant des études universitaires.

Kwe l'Université! sera présenté lors du Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples qui se tient du 6 au 8 novembre.

Sous la responsabilité de la professeure Savard, l'équipe qui a travaillé à la conception du projet se compose de membres de l'Université TÉLUQ, de l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et du Centre Nikanite de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a été initié en 2020 grâce à une subvention de 50 000 $ accordée par la Sous-commission de l'enseignement à distance de l'Université du Québec. La création du portail a également été soutenue par un financement du ministère de l'Enseignement supérieur.

Des espaces d'apprentissage et d'échanges

Le portail Kwe l'Université! rassemble des cours offerts à distance, et ce, sans dépendre d'Internet. Cela permet de se préparer à ses études universitaires sans devoir quitter son milieu de vie. Ce projet souhaite ainsi contribuer à réduire le choc fréquemment parfois ressenti à son entrée à l'université.

Il comprend également des outils et des ressources : formations en ligne, capsules audio et vidéo, questionnaires d'autoévaluation et suivi personnalisé tout au long du parcours étudiant.

Kwe l'Université! se transforme aussi en laboratoire virtuel où des étudiants et étudiantes contribuent activement à l'évolution du portail. En effet, d'une part, ce sont ces étudiantes et étudiants qui participent à la conception des cours et des outils et, d'autre part, l'offre est guidée par l'ensemble de la communauté de Kwe l'Université! qui propose des idées et vote pour ces dernières.

Une synergie interuniversitaire au service des étudiants autochtones

Marc-André Carle, directeur de l'enseignement et de la recherche à l'Université TÉLUQ, souligne l'importance de cette initiative : « Ce projet illustre comment une véritable synergie entre trois établissements d'enseignement peut non seulement répondre efficacement à des enjeux spécifiques, mais aussi favoriser une mise en commun des expertises de chacun. Cette collaboration poursuit l'objectif d'une meilleure accessibilité aux études universitaires et encourage la diplomation ».

Le succès du portail réside dans cette collaboration étroite entre les trois universités qui ont su innover pour offrir une formation accessible, y compris dans les régions où l'accès à Internet est limité.

Défis et innovations

Pour la professeure Isabelle Savard, un des principaux défis était de rendre la formation accessible aux communautés souvent confrontées à des difficultés d'accès technologique. Les cours sont suivis en ligne, mais aussi « en boîte » pour ceux et celles qui ne peuvent pas compter sur un accès fiable à Internet.

Elle affirme que « ce projet est le résultat d'une mobilisation collective autour des expertises en formation à distance, en design pédagogique et en accompagnement de la communauté étudiante autochtone. En plus des professeures et professeurs impliqués, des étudiantes et étudiants autochtones et allochtones ainsi que des professionnels y ont mis du cœur, du temps et de l'énergie. Nous espérons maintenant que les personnes étudiantes, actuelles ou en devenir, s'approprieront ce portail et que cette expérience positive inspirera d'autres initiatives similaires à travers le pays ».

Cette initiative espère également favoriser le dialogue entre les communautés et en créant des espaces d'apprentissage et d'échanges culturellement sécuritaires.

