OTTAWA, ON, le 7 mai 2024 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs des postes ont des solutions. Postes Canada et le gouvernement les écouteront-ils?

« Les services postaux ont un avenir dans ce pays et dans le monde entier. Il faut miser sur la croissance afin d'évoluer vers cet avenir », déclare Jan Simpson, présidente nationale du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Postes Canada affirme savoir qu'elle doit s'adapter et innover. Elle est en fait tenue de le faire en vertu de son mandat, et elle doit aussi desservir TOUT le Canada. Mais au lieu de cela, la société d'État a recours à la vente de précieuses filiales. L'une d'elles, SCI Group, était rentable. L'autre, Innovapost, a été primée et représentait une grande partie de la capacité d'innovation de la Société en matière de technologies de l'information. En outre, Postes Canada propose des reculs aux avantages sociaux des employés.

Dans son rapport annuel pour l'année 2023, la Société canadienne des postes affiche une perte pour la sixième année consécutive dans le secteur de Postes Canada. Elle attribue cette perte à la concurrence accrue dans le secteur de la livraison des colis, au déclin de la poste-lettres, à l'augmentation du nombre d'adresses et à la hausse des coûts de livraison. Cependant, Postes Canada et le gouvernement fédéral affirment qu'ils sont déterminés à poursuivre sur la voie de la viabilité financière. Pour atteindre cet objectif, le STTP estime qu'il faut réinventer le service postal et offrir une gamme élargie de services novateurs, comme l'ont fait de nombreuses autres administrations postales dans le monde. À cette fin, il faudra changer de mentalité et de voie, car celle sur laquelle Postes Canada est actuellement engagée ne fonctionne pas.

Le STTP a élaboré des solutions, et depuis près de dix ans, il en fait la promotion dans le cadre de la campagne Vers des collectivités durables. Bon nombre de ces solutions sont déjà appliquées dans d'autres pays, comme le service de vigilance auprès des personnes âgées au Japon et la banque postale publique en France, qui est l'un des chefs de file mondiaux du secteur bancaire.

« Les travailleuses et travailleurs des postes savent depuis longtemps qu'une transition est nécessaire, et ils ont proposé des solutions. Jusqu'à présent, Postes Canada a répondu à ces propositions en réduisant les services et en ayant davantage recours aux comptoirs franchisés. Les travailleuses et travailleurs des postes sont convaincus que la véritable solution réside dans la croissance et l'innovation afin de répondre aux besoins de la population, qui, d'ailleurs, tient aux services postaux. Ce n'est peut-être pas la voie de la facilité, mais c'est certainement la voie de l'avenir », explique Mme Simpson.

La société d'État et le Syndicat mènent actuellement des négociations collectives. Le Syndicat s'oppose aux reculs proposés par Postes Canada en ce qui concerne le régime de retraite et les soins de santé de ses membres. « Le taux de productivité est très élevé. Les travailleuses et travailleurs méritent amplement chaque sou qu'ils gagnent. Mais nous perdons du terrain face à l'inflation. Nous devons rattraper notre retard et veiller à ce que nos salaires suivent l'inflation », souligne Jan Simpson.

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

