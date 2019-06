Un plan d'action pour réduire les impacts du chantier SRB Pie-IX sur les commerçants

MONTRÉAL, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX (ACCP) a dévoilé cette semaine son plan d'action visant à réduire les impacts du chantier du projet intégré SRB Pie-IX. Des projets mobilisateurs regroupés sous trois volets d'intervention, communication, aménagement et événementiel, seront mis en place tout au long des travaux de réaménagement du boulevard Pie-IX.

Maude Royal présidente de l'Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX souligne que « les commerçants se sont mobilisés pour mettre en place des mesures concrètes qui permettront d'animer le boulevard et d'atténuer au maximum les nuisances durant les travaux ».

Le financement du programme Artère en transformation de la Ville de Montréal a été essentiel dans la mise sur pied de de ce plan d'action. « La vitalité économique de nos artères commerciales est un élément clé de nos grands projets de réaménagement, c'est pour cela que la ville s'est dotée d'outils pour accompagner les commerçants pendant la durée des travaux et pour faire face aux défis économiques », a indiqué Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation ainsi que du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

La concrétisation de ce plan d'action a été rendu possible grâce à un travail concerté des différents acteurs de la communauté locale de Montréal-Nord. L'arrondissement de Montréal-Nord joue un rôle important dans cette démarche. Pour la mairesse Christine Black, « Les artères commerciales de Montréal-Nord sont au cœur du renouveau économique de l'arrondissement. Notre administration ne ménage aucun effort afin de soutenir les gens d'affaires pour revitaliser le boulevard Pie-IX et en faire une destination moderne et dynamique ».

À terme, le boulevard Pie-IX réaménagé offrira un environnement amélioré pour les commerçants et clients grâce à des trottoirs élargis, mobilier urbain, terre-plein verdis et des stations d'autobus confortables.

