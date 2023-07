Un physicien révèle des défauts de conception sur les vélos classiques et propose des solutions

OLNEY, Illinois, 4 juillet 2023 /CNW/ - David Hon, président du conseil d'administration du grand fabricant de vélos pliants DAHON, a annoncé avoir découvert des défauts de conception sur divers types de vélos, comme les vélos tout-terrain, les vélos de route et certains vélos électriques. En examinant la flexibilité du cadre et son incidence sur les performances, M. Hon a mis au point des méthodes théoriques et expérimentales pour mesurer concrètement cette flexibilité. Plusieurs articles détailleront les conclusions et proposeront des améliorations pour optimiser la rapidité et les performances.

La « bicyclette de sécurité » classique, avec triangles tubulaires avant et arrière, est devenue la norme à la fin du XIXe siècle. Si cette structure a fait ses preuves, quelques problèmes sont apparus lors de l'introduction des vélos pliants et des vélos tout-terrain softail. Les recherches de M. Hon visent à remédier à ces problématiques de conception et à fournir des solutions pour améliorer les performances sur toutes les catégories de vélos.

Se concentrant sur le jeu de pédalier qui joue un rôle clé dans la flexibilité du cadre, M. Hon a mis au point un modèle qui corrèle les mouvements du jeu de pédalier à la force de pédalage. Cette corrélation est très pertinente pour la flexibilité du cadre. À l'aide d'une plate-forme d'essai CEN de l'UE modifiée, 45 vélos de différents types ont été testés sur l'énergie de la flexibilité et sur l'efficacité du pédalage. Les résultats de ces tests, corroborés par des expériences pratiques, ont abouti à des conclusions importantes et parfois surprenantes :

Les roues et les cadres plus petits, ainsi que les cadres triangulés, sont plus rigides.

Les vélos BMX se sont avérés les plus rigides.

Le câble DELTEC, qui relie le tube de direction au jeu de pédalier, renforce nettement la rigidité et la vitesse des vélos pliants monotube, surclassant ainsi tous les vélos à grosses roues testés. DELTEC constitue une excellente solution pour les vélos pliants monotubes.

pour les vélos pliants monotubes. Les vélos softail ont présenté une flexibilité excessive au niveau de l'essieu arrière : le vélo pliant BXX s'est avéré le plus flexible en raison de son pivot de suspension arrière exceptionnellement bas (une caractéristique très connue dans l'industrie) qui a provoqué des saccades importantes du vélo pendant le pédalage .

. Les vélos plus flexibles étaient jusqu'à 15 % plus lents que les vélos plus rigides lorsqu'ils gravissaient une côte abrupte de 20 degrés.

M. Hon souligne l'importance de l'efficacité de la propulsion dans la conception du cadre de vélo pour les courses, les côtes et les déplacements. Les prochains articles de la série seront les suivants :

Le vélo pliant : problèmes et solutions Rigidité du vélo et efficacité du pédalage Vélos dotés du système softail : problèmes et solutions Performances des vélos rigides

La série proposera des améliorations viables pour la plupart des catégories de vélos, dans le but d'en optimiser la vitesse et les performances.

Pour en savoir plus et accéder aux articles, rendez-vous sur le site Web de DAHON : www.dahon.com .

