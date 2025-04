MONTEREY, Californie, 18 avril 2025 /CNW/ -- Alors que le monde se prépare à célébrer la Journée de la Terre 2025, DAHON fait passer un message fort à l'emblématique Sea Otter Classic de Californie : haute performance et responsabilité environnementale peuvent aller de pair.

L’équipe DAHON et ses partenaires à la Sea Otter 2025 (PRNewsfoto/DAHON) Les visiteurs immortalisent leur rencontre avec DAHON (PRNewsfoto/DAHON)

Au cœur de l'exposition de DAHON se trouve la suite technologique DAHON-V, un ensemble d'innovations qui optimisent la rigidité du cadre et améliorent l'efficacité de la conduite. En améliorant l'intégrité structurelle et en réduisant la perte d'énergie, DAHON-V aide les cyclistes à aller plus loin avec moins d'effort, faisant du vélo un choix intelligent et durable pour réduire l'empreinte carbone et promouvoir une mobilité respectueuse de l'environnement.

Parmi les modèles les plus remarquables présentés figure le Hemingway GR, un robuste gravel bike pliant conçu pour une utilisation multiterrain. Avec des pneus larges et résistants aux crevaisons, une technologie de cadre renforcée et un accent mis sur la durabilité, le Hemingway GR est parfait pour les amateurs d'activités de plein air qui recherchent l'aventure sans compromettre les performances. Il est conçu pour emprunter des chemins de gravier, des sentiers rocailleux et des défis tout-terrain, ce qui en fait un compagnon idéal pour les explorateurs qui cherchent à rouler là où leur curiosité les mène.

Un autre point fort est le K-Feather, le vélo électrique le plus léger jamais conçu par DAHON, qui intègre la technologie innovante DAHON-V. Ce vélo électrique pliant minimaliste offre une assistance au pédalage fluide grâce à un cadre ultra-léger et à une technologie de batterie haute densité. Il offre jusqu'à 40 km d'assistance et, même en cas de panne de courant, il roule sans effort comme un vélo traditionnel, offrant ainsi une solution durable et pliable pour les trajets quotidiens.

« Chaque coup de pédale compte dans notre lutte pour une planète plus propre et plus verte, a déclaré un représentant de DAHON. À l'approche de la Journée de la Terre, nous sommes fiers de proposer non seulement des vélos performants, mais aussi des alternatives plus intelligentes aux déplacements en voiture. Nos vélos sont conçus pour aider les cyclistes à réduire leur impact sur l'environnement tout en redécouvrant les joies du vélo. »

Parmi les autres modèles présentés à la Sea Otter figuraient le Mariner, l'UNIO E20, et le Vélodon A4, chacun offrant des caractéristiques innovantes qui allient performance et durabilité. Que ce soit pour les trajets quotidiens, les balades de fin de semaine ou le cyclisme de performance, la gamme DAHON est conçue avec l'avenir en tête, en créant des vélos qui permettent aux cyclistes de prendre des décisions éco-conscientes tous les jours.

Bien que la Sea Otter Classic soit terminée, la mission de DAHON se poursuit. À l'approche de la Journée de la Terre 2025, DAHON invite les cyclistes, les aventuriers et les personnes soucieuses de l'environnement à se tourner vers une mobilité plus verte et plus intelligente grâce à la gamme de vélos pliants et de vélos électriques DAHON.

En ce Mois de la Terre, roulons léger, roulons intelligemment - et roulons pour la Terre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2668242/Team_DAHON_Partners_Sea_Otter_2025.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2668243/Visitors_capturing_moment_DAHON.jpg

SOURCE DAHON

PERSONNE-RESSOURCE : Junhong Li, [email protected]