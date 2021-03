SALMON ARM, BC, le 1er mars 2021 /CNW/ - Le 21 décembre 2020, Frederick Stanley Kent a été reconnu coupable par la Cour provinciale de Salmon Arm d'avoir pêché en dépit d'une interdiction décidée par la Cour. L'honorable juge Leven a également déclaré M. Kent coupable de possession illégale de poissons, et l'a condamné à payer une amende de 1 500 $; en confisquant son matériel de pêche, et en lui interdisant de nouveau de pêcher pendant cinq ans.

L'honorable juge Leven a déclaré qu'il est important de protéger ces stocks de poissons fragiles pour assurer la survie de l'espèce, et qu'il espère que la peine imposée dans cette affaire aura un effet dissuasif pour tous ceux qui envisagent d'abuser de cette ressource.

Le 27 août 2019, les agents des pêches du MPO ont vu M. Kent en train de pêcher dans la rivière Shuswap, à partir d'un pont situé près de Grindrod, en C.-B. Les agents savaient que M. Kent faisait alors l'objet d'une ordonnance du tribunal lui interdisant de pêcher. Ils lui ont donc remis une citation à comparaître devant la Cour, et ont confisqué sa canne à pêche et son matériel.

Le 9 juin 2015, M. Kent s'est vu imposer sa première interdiction de pêche pendant cinq ans, accompagnée d'amendes totalisant 4 550 $, lorsqu'il a plaidé coupable à 13 des 15 accusations de pêche illégale sur la rivière Shuswap, près d'Enderby, en Colombie-Britannique. Ces infractions ont eu lieu en août et en septembre 2014 et comprenaient les activités suivantes : le casaquage de poissons, la possession illégale, la déclaration fausse ou trompeuse à un agent des pêches, le molestage des poissons, le dépassement du quota mensuel pour le saumon quinnat adulte, et l'omission de consigner ses prises.

Cette activité de pêche illégale a conduit à une décision de gestion de la Province de la Colombie-Britannique et de Pêches et Océans Canada d'interdire chaque année, du 15 juin au 15 novembre, toute activité de pêche à 50 mètres en amont et en aval du pont de la route Trinity Valley.

Faits en bref

Le cours inférieur de la rivière Shuswap (Région 8) n'est ouvert à la pêche au saumon quinnat que 4 semaines par an. Des quotas stricts sont en place pour assurer la survie de cette espèce sensible qu'est le saumon quinnat du fleuve Fraser pendant sa migration de l'océan Pacifique jusqu'ici pour frayer.

L'interdiction en vigueur prendra fin le 21 décembre 2025.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la faune et la biodiversité du Canada, et à maintenir la santé et la productivité à long terme des ressources halieutiques du Canada, de même que les habitats dont elles dépendent, dans l'intérêt des générations futures. Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources de la mer, et de poursuivre les contrevenants en vertu de la Loi sur les pêches. Le Ministère assure et encourage le respect de la Loi sur les pêches et des autres lois et règlements connexes au moyen de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, et par des activités de sensibilisation et d'éducation. Dans le cadre des travaux de Pêches et Océans Canada visant à mettre fin aux activités illicites, le Ministère demande à la population canadienne de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute autre violation de la Loi sur les pêches et de ses règlements. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne sans frais de signalement des infractions au 1-800-465-4336, ou envoyer l'information par courriel à : [email protected].

Avis de pêche pour l'ouverture des stocks de saumon quinnat du fleuve Fraser pour le lac Mabel et la rivière Shuswap - 2019 (en anglais seulement) - https://notices.dfo-mpo.gc.ca/fns-sap/index-fra.cfm

