NANAIMO, BC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les ressources halieutiques du Canada et l'habitat qui les soutient, pour les générations à venir. Les agents des pêches travaillent fort pour conserver et protéger l'environnement, en faisant appliquer la Loi sur les pêches. Le fait d'entraver le travail des agents des pêches ou de ne pas fournir l'information et les documents demandés constituent des infractions graves et potentiellement coûteuses.

Bateau de pêche de M.& Wood& – image présentée à titre de preuve lors du procès (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Le 5 avril 2023, à la Cour provinciale de Nanaimo, Colin (Richard) Wood, un pêcheur récréatif, a été reconnu coupable de nombreuses infractions à la Loi sur les pêches, et condamné à une amende totale de 6 000 $. Les amendes imposées concernaient principalement l'entrave à l'action d'un agent des pêches, en jetant du poisson par-dessus bord (2 500 $), en faisant des déclarations fausses ou trompeuses à un agent des pêches (2 500 $), et en détenant plus de la quantité permise pour le saumon quinnat (1 000 $). De plus, les engins de pêche de M. Wood ont été confisqués à titre d'éléments de preuve, et il lui est interdit d'exercer diverses activités de pêche pendant une période d'un an.

Le 31 août 2022, lors d'une patrouille de routine en bateau, des agents des pêches du détachement de Conservation et de Protection de Nanaimo de Pêches et Océans Canada (MPO) ont aperçu un bateau qui semblait pêcher à l'intérieur de l'aire de conservation du sébaste du chenal Northumberland, située au sud-est de l'île Snake et le long de la côte ouest de l'île Gabriola. En s'approchant, les agents ont vu M. Wood jeter du poisson à l'eau. Ils ont également trouvé sur son navire des preuves de poissons fraîchement tués. Lorsqu'il a été interrogé, M. Wood a nié avoir pêché, jeté du poisson à l'eau, ou reconnu qu'il se trouvait dans une aire de conservation du sébaste.

Le MPO demande à la population de l'informer de toute activité illégale qui pourrait contrevenir à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne ayant des renseignements peut appeler la ligne sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du MPO au 1-800-465-4336, ou envoyer l'information par courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

Faits en bref :

Les agents des pêches favorisent la conformité à la réglementation, et interviennent en cas de situations prioritaires en combinant des patrouilles maritimes, aériennes et terrestres, de jour comme de nuit. Les agents des pêches travaillent également à des enquêtes complexes et de grande envergure, ainsi qu'à des activités d'éducation et de sensibilisation.

Des aires de conservation du sébaste sont établies sur toute la côte de la Colombie-Britannique pour prévenir d'autres déclins des populations de sébaste. Dans ces aires, le sébaste côtier est protégé de toute mortalité associée à la pêche récréative et commerciale.

Liens associés :

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements : Relations avec les médias, Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]