Mission à Seattle - Le Québec renforce sa position dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Dans un contexte marqué par la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales, le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, s'est rendu à Seattle, dans l'État de Washington, dans le cadre de la conférence Aerospace and Defense Supplier Summit (ADSS). Cet événement majeur des secteurs de l'aérospatiale et de la défense aux États-Unis a été l'occasion de réaffirmer l'expertise du Québec auprès des acteurs clés de l'industrie.

Au cours de cette mission, le ministre Skeete a multiplié les rencontres avec des décideurs politiques de premier plan, dont le gouverneur de l'État de Washington, Bob Ferguson, et la mairesse de Seattle, Katie Wilson. Outre les discussions sur les priorités communes, ces échanges ont porté sur les prochaines étapes de liaison du marché du carbone Québec-Californie à l'État de Washington et permis de consolider les liens économiques.

Appuyée par Investissement Québec International, la présence du ministre avait pour objectif premier de soutenir une importante délégation commerciale de plus de 30 représentants de 18 entreprises québécoises présents à l'ADSS. Christopher Skeete a aussi participé à des entretiens bilatéraux avec de hauts dirigeants d'entreprises américaines et d'associations d'affaires sectorielles. Ces rencontres ont permis de positionner l'expertise de pointe des entreprises québécoises dans les secteurs critiques de l'aérospatiale, de la défense, des hautes technologies et du transport ferroviaire.

Citation :

« Alors que notre gouvernement poursuit ses efforts de diversification des marchés, il importe également de consolider nos actions aux États-Unis, un partenaire stratégique clé. Notre présence aux États-Unis, notre voisin et notre principal partenaire, demeure importante pour notre gouvernement. Cette mission démontre clairement notre volonté de positionner le Québec comme un acteur stratégique dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines, notamment dans des secteurs névralgiques comme l'aérospatiale et la défense. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

La Délégation du Québec à Seattle, neuvième représentation diplomatique en sol américain, est ouverte depuis le 12 mai 2025.

L'adjoint parlementaire du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mathieu Lemay, a effectué une première mission à Seattle en novembre 2025.

La représentation exerce son mandat dans la région du Pacifique Nord-Ouest et couvre les États suivants : Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Washington et Wyoming.

Avec un produit intérieur brut (PIB) évalué à 1,2 G$ CA en 2024, l'État de Washington est la neuvième économie en importance aux États-Unis.

La ville de Seattle représente le premier pôle mondial en aérospatiale, avec plus de 900 compagnies installées et 114 000 emplois, dont plus de 50 000 chez Boeing.

La grande région de Seattle assure l'assemblage de plus de 90 % des avions commerciaux américains et la fabrication de 50 % de tous les satellites en orbite terrestre.

Seattle est également la deuxième ville américaine en importance pour le recrutement en intelligence artificielle.

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SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438 821-6755; Information : Relations médias : Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]