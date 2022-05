Un pas de plus vers l'accessibilité universelle : nouveaux vestiaires adaptés à la piscine Saint-Henri

MONTRÉAL, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - La piscine Saint-Henri de l'arrondissement du Sud-Ouest, située au 4055, rue Saint-Jacques, est à nouveau accessible au public et ce, après près de neuf mois de travaux de rénovation. Les baigneuses et baigneurs peuvent maintenant bénéficier d'un plus grand confort lors de leur passage au vestiaire. De plus, les travaux permettront de réduire les coûts des réparations futures et la consommation d'énergie.