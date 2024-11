Un partenariat pour la solidarité internationale : le Québec renouvelle son soutien à l'AQOCI avec une subvention de plus de 1,8 M$

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, est heureuse d'annoncer une aide financière de 1 812 000 $ à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) pour la réalisation de sa mission de 2024 à 2027.

Par son action de sensibilisation et de concertation, l'AQOCI contribue à accroître l'efficacité, la cohésion et la visibilité des actions québécoises de solidarité internationale. Elle favorise également la sensibilisation et la mobilisation des Québécoises et Québécois par rapport à différents enjeux internationaux.

En soutenant l'AQOCI ainsi que ses initiatives en matière de solidarité internationale, le gouvernement du Québec appuie des causes internationales qui lui sont chères comme l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits de la personne, le développement durable et la croissance inclusive.

Rappelons que le gouvernement du Québec développe un partenariat étroit avec l'AQOCI depuis sa création en 1976. Cette collaboration contribue au rayonnement du Québec dans le monde, en particulier dans les pays de l'Afrique francophone, de l'Amérique latine et des Antilles.

« Le Québec est fier de soutenir l'AQOCI, un acteur important du milieu québécois de la coopération internationale. Cette aide financière réaffirme notre volonté de contribuer aux efforts de solidarité internationale de nos organismes québécois. Grâce à la mission et au travail essentiel de l'AQOCI, Québec joue un rôle déterminant dans la construction d'un monde plus juste et égalitaire. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« L'AQOCI se réjouit du renouvellement de son financement triennal. Celui-ci permettra de poursuivre le soutien des initiatives de nos membres en faveur de la solidarité internationale. Et il assurera la continuité de notre action axée sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, sur la défense des droits des femmes et de l'égalité des genres, des droits de la personne et de l'environnement ainsi que sur la promotion de la paix. »

Michèle Asselin, directrice générale de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale

L'AQOCI regroupe 73 organismes québécois de coopération internationale. Elle est l'instance la plus représentative du milieu québécois de la coopération internationale. Ses membres génèrent 700 emplois dans 14 régions du Québec, mobilisent plus de 9 000 bénévoles et sont actifs dans une centaine de pays.

Le gouvernement du Québec a également annoncé un soutien financier de plus de 18 M$ aux organismes québécois de coopération internationale, en octobre 2024, dans le cadre du programme Québec sans frontières.

