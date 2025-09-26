Un partenariat novateur entre le Conservatoire d'art dramatique de Montréal et le Centre de services scolaire de Montréal

- Le théâtre s'invite dans les écoles

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) et le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) sont fiers d'annoncer un partenariat visant à offrir des activités théâtrales dans les écoles primaires du réseau du CSSDM.

Production théâtrale GPS réalisée par les étudiant.e.s du CADM pour le CSSDM (Groupe CNW/Conservatoire d'art dramatique de Montréal)

Dans le cadre de ce partenariat, les étudiant.e.s du CADM et leurs enseignants offriront des ateliers de création et de médiation des arts de la scène aux élèves du CSSDM, avec la collaboration de leurs professeurs titulaires de classe. Cette création originale annuelle a été pensée pour éveiller la curiosité et stimuler l'imaginaire des élèves du primaire. En plus de développer leurs propres compétences artistiques, les étudiant.e.s du CADM auront l'occasion de partager leur passion et leur savoir-faire avec les élèves du CSSDM, créant ainsi un dialogue unique entre l'école et la scène.

« Cette collaboration avec le CSSDM illustre parfaitement notre volonté de créer des ponts entre le milieu scolaire et le milieu artistique, afin de préparer la relève de demain à travers des collaborations culturelles significatives. Le Conservatoire est fier de mettre son expertise au service de la jeunesse montréalaise. Ce partenariat reflète notre mission : rendre les arts de la scène accessibles et soutenir la formation culturelle dès le plus jeune âge », souligne Catherine Richer, directrice du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

« Ce partenariat avec le Conservatoire d'art dramatique représente une occasion unique pour nos élèves de s'ouvrir à la richesse des arts de la scène. Par cette collaboration, nous souhaitons éveiller leur créativité, renforcer leur confiance en eux et encourager l'expression artistique sous toutes ses formes. L'art et la culture sont aussi de puissants leviers de réussite et de persévérance éducative. C'est une grande fierté pour notre organisation de nous associer à cette institution culturelle montréalaise », mentionne Isabelle Gélinas, directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal.

Notons qu'il s'agit d'une première entente entre le CADM et le CSSDM visant à faire entrer les arts dramatiques dans les écoles primaires. Cette collaboration ouvre la voie à de nouvelles occasions de sensibiliser les jeunes au théâtre et aux arts directement dans leur milieu scolaire.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

À propos du Centre de services scolaire de Montréal

Avec ses 185 établissements et ses 20 000 employés, le Centre de services scolaire de Montréal est le plus grand réseau d'écoles publiques du Québec. Entre autres responsabilités, il organise les services éducatifs pour 113 939 élèves, il gère les ressources humaines, financières et matérielles, il coordonne le transport scolaire, les services de garde et les relations avec la communauté.

