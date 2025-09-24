INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce d'un partenariat entre le Conservatoire d'art dramatique de Montréal et le Centre de services scolaire de Montréal

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) et le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) sont fiers d'annoncer un partenariat visant à offrir des activités théâtrales dans les écoles primaires du réseau du CSSDM.

Aide-mémoire

Vendredi 26 septembre 2025

10h30

École St-Clément

(4770, rue La Fontaine, Montréal)

Au programme : allocutions officielles suivies d'une courte présentation de la création des étudiant.e.s du CADM auprès des élèves de l'École St-Clément.

Présences et allocutions :

Catherine Richer, directrice du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Isabelle Gélinas, directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal

Marc Hervieux, directeur général du réseau des conservatoires du Québec

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

À propos du Centre de services scolaire de Montréal

Avec ses 185 établissements et ses 20 000 employés, le Centre de services scolaire de Montréal est le plus grand réseau d'écoles publiques du Québec. Entre autres responsabilités, il organise les services éducatifs pour 113 939 élèves, il gère les ressources humaines, financières et matérielles, il coordonne le transport scolaire, les services de garde et les relations avec la communauté.

