Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal présente sa programmation 2025-2026

Une saison théâtrale généreuse, portée par la passion

MONTREAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) lève le voile sur une saison 2025-2026 vibrante : trois productions théâtrales incontournables et des nouveautés inspirantes viendront révéler toute la force créative et l'audace de nos étudiant.e.s.

« Depuis deux ans, nos élèves se préparent avec fougue, générosité et un talent indéniable pour ces productions qui reflètent au plus près la réalité professionnelle qu'ils s'apprêtent à vivre. Guidés par des metteur.e.s en scène chevronnés, ils apprennent à s'accomplir, à s'épanouir et à se dépasser, pour notre plus grand plaisir. Cette année, de nouvelles propositions artistiques viendront enrichir leur parcours et offrir au public des découvertes inédites », souligne Catherine Richer, directrice du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

Dix nouveaux visages, une scène à découvrir!

Le Conservatoire dévoile sa nouvelle génération. Cette saison, venez à la rencontre de Wood-Alder Barthelmy, Karl Bobanovits, Agathe Champoux, Lora B. Choquette, Mathilde Côté Collard, Marguerite D'Amour, Benjamin Dana, Mathis Ducas, Yasmine Kessaï et Marie Roussy.

Les productions théâtrales avec les finissant.e.s du CADM

Le Conservatoire présente une saison où le talent des finissant.e.s se déploie aux côtés de metteur.e.s en scène d'exception.

À venir au Théâtre Rouge du Conservatoire :

Vivre comme des cochons

De John Arden

Traduction, adaptation et mise en scène de René Richard Cyr

24 octobre au 1er novembre 2025

Les grandes finales

Création et mise en scène de Didier Lucien

Idée originale de Didier Lucien et Valérie LeMaire

23 au 31 janvier 2026

Roméo et Juliette

De William Shakespeare

Adaptation de Rébecca Déraspe

Mise en scène de Marie-Ève Milot

24 avril au 2 mai 2026

Apprenez-en davantage sur les productions théâtrales en consultant la rubrique « Événement » sur le site web du Conservatoire.

Des nouveautés cette année

Les cours de maître, moments privilégiés d'échange et de transmission avec de grandes figures du milieu, reviennent cette année. À cela s'ajoutent des nouveautés, qui viendront enrichir l'expérience des étudiant.e.s tout en offrant au public de belles découvertes.

Tournoi d'improvisation

Les étudiant.e.s du CADM participeront au premier grand tournoi d'improvisation des écoles de Théâtre du Québec les 4 et 5 octobre 2025 à Ste-Hyacinthe. Une initiative de l'École de théâtre du cégep de Ste-Hyacinthe.

Nuit Blanche à Claude Gauvreau

Afin de souligner le 55e anniversaire du décès du célèbre poète et dramaturge Claude Gauvreau, les élèves de 2e année du Conservatoire et de l'École Nationale de Théâtre unissent leur force et leur talent pour la première fois lors d'un événement unique dirigé par nulle autre que Lorraine Pintal. Présenté toute la nuit le 28 février 2026 au Monument National dans le quartier des spectacles, dans le cadre du 20e anniversaire de Nuit Blanche de Montréal en lumière!

Tapis Rouge

Soirée de grande première au Conservatoire! Le 1er avril 2026, le CADM déroulera son tout premier tapis rouge à l'occasion de la présentation des démos de Jeu à la caméra des finissant.e.s réalisés dans le cadre du cours dirigé par leur professeure et réalisatrice Chloé Robichaud. À mettre à l'agenda!

Une saison 2025-2026 à découvrir, où la passion, l'excellence et la créativité de nos étudiant.e.s et de ses artisans se révèlent sous les projecteurs.

Cartes privilège

Pour seulement 35$, assistez aux trois pièces de théâtre interprétées par nos finissant.e.s. ou combinez les deux conservatoires de Montréal et, pour 102$, ayez également accès aux 100 concerts du Conservatoire de musique de Montréal.

Acheter des billets

Pour se procurer des billets pour les concerts et événements prévus à la programmation du Conservatoire de musique de Montréal, contactez la billetterie ou achetez en ligne : conservatoire-montreal.tuxedobillet.com

Billetterie

514 873-4031, poste 5313

[email protected]

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

