Un partenariat majeur pour soutenir la circularité dans le secteur de la construction.

Lancement d'un appel à projets pour accélérer la construction circulaire sur l'île de Montréal

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), la Ville de Montréal, RECYC-QUÉBEC et l'École de technologie supérieure (ÉTS) s'allient pour accroître la circularité du secteur de la construction sur l'Île de Montréal, en comptant sur l'expertise du Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC).

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Afin de contribuer à la mise en œuvre des feuilles de route du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal en économie circulaire, le MEIE, la Ville de Montréal, RECYC-QUÉBEC et l'École de technologie supérieure (ÉTS) ont conclu une entente sectorielle dotée d'un budget initial de 1,295 M$ sur trois ans (2026-2028). Ce partenariat leur permet aujourd'hui d'annoncer le lancement d'une initiative conjointe visant à soutenir et à accompagner des projets concrets en lien avec l'économie circulaire dans le secteur de la construction montréalais. Le CERIEC coordonnera la mise en œuvre de cette initiative.

Le passage à l'action

Selon le plus récent Bilan de la gestion des matières résiduelles de RECYC-QUÉBEC, le secteur de la construction -- qui comprend les activités de construction, de rénovation et de démolition (CRD) -- génère 3,3 millions de tonnes de résidus par année au Québec et contribue à 40 % des émissions de GES mondiales. La transition du secteur offre donc un énorme potentiel de gains pour la performance environnementale de l'économie québécoise, tout en renforçant la résilience et la productivité des entreprises. Concentrant une masse critique d'acteurs du secteur, la métropole peut jouer un rôle de meneur et créer un effet d'entraînement sur l'ensemble du Québec.

Depuis cinq ans, les travaux du CERIEC, menés notamment à travers un laboratoire d'accélération en économie circulaire (le Lab construction), ont démontré la viabilité de plusieurs stratégies circulaires pour le secteur. Cette initiative conjointe s'appuie sur ces acquis pour passer à l'action. Sachant que l'écosystème montréalais est prêt à accélérer cette transformation, les partenaires sont heureux de franchir une étape supplémentaire avec l'activation de projets structurants qui permettront de réaliser rapidement des avancées concrètes en matière de circularité.

Des projets phares, conçus pour être répliqués

Les partenaires de l'initiative mettent en commun leurs ressources et leurs expertises afin d'identifier, de soutenir et d'accompagner des projets qui produiront des effets concrets à court terme sur :

le renforcement des compétences, des connaissances et de l'engagement des personnes qui travaillent dans l'industrie ; le développement, l'expérimentation et l'adoption de pratiques circulaires innovantes par les entreprises ; la mise en place de conditions favorables à la transformation du secteur.

Le CERIEC mettra à profit les connaissances et les expertises acquises au sein du Lab construction pour mobiliser les acteurs du milieu, accompagner les projets à chaque étape, de leur conception jusqu'à leur mise en œuvre et favoriser la diffusion et le transfert des apprentissages qui en découlent, afin d'en maximiser les retombées sur l'écosystème d'affaires.

Appel à projets et webinaire de lancement

Un webinaire de présentation aura lieu le mercredi 10 juin 2026, à 10 h. Ce sera l'occasion de présenter le processus d'appel à projets et la démarche d'accompagnement offerte par le CERIEC au cours de l'été 2026, d'annoncer les critères de sélection des projets, de répondre aux questions des porteurs de projets potentiels et, surtout, de faciliter le maillage et la création de partenariats entre les acteurs de l'écosystème.

Les premiers projets soutenus seront annoncés à l'automne 2026.

Pour s'inscrire au webinaire : https://events.teams.microsoft.com/event/1370bd9e-019d-450f-b3c9-fa9c3866643b@70aae3b7-9f3b-484d-8f95-49e8fbb783c0

Citations

« La mobilisation des intervenants régionaux est essentielle pour renforcer l'économie circulaire dans des secteurs clés de l'économie locale, comme la construction. Avec cette entente sectorielle, on allie donc nos forces pour mettre en place des initiatives innovantes, qui favoriseront davantage la transition verte des entreprises de la construction et le développement durable de la métropole. »

-- Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

« Notre administration s'est engagée à soutenir ce type d'initiative, qui maximise la circularité dans le secteur de la construction. Ce projet va nous aider à atteindre notre objectif de circularité, en le faisant passer de 3 % à 6 % d'ici 2030, en accord avec notre plan d'action et notre Feuille de route montréalaise en économie circulaire 2024-2030. Les projets qui seront sélectionnés permettront une grande collaboration et vont générer des retombées environnementales et économiques pour Montréal. »

-- Chantal Gagnon, responsable du développement économique et de l'économie verte au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« L'accompagnement des acteurs du secteur de la construction est essentiel pour accélérer la transition vers une économie plus circulaire au Québec. En réunissant des partenaires clés autour de projets concrets, cette initiative crée des conditions gagnantes pour réduire à la source, optimiser l'utilisation des ressources et assurer des retombées durables à long terme. »

--Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale, RECYC-QUEBEC

« L'ampleur des défis à relever par cette industrie justifiait de réunir toutes nos forces au sein de ce partenariat structurant. Nous sommes donc très heureux de pouvoir mettre nos expertises au service de l'écosystème de la construction montréalais, dans le prolongement du Lab construction initié par le CERIEC il y a quelques années. »

-- Daniel Normandin, directeur du CERIEC à l'École de technologie supérieure

Faits saillants

Partenaires de l'initiative : MEIE, Ville de Montréal, RECYC-QUÉBEC, ÉTS | CERIEC Budget : 1,295 M$ sur trois ans (2026-2028) Territoire : île de Montréal Objectif : soutenir des projets qui génèrent des avancées rapides en construction circulaire Webinaire de lancement : 10 juin 2026 -- inscription : https://events.teams.microsoft.com/event/1370bd9e-019d-450f-b3c9-fa9c3866643b@70aae3b7-9f3b-484d-8f95-49e8fbb783c0 Annonce des premiers projets sélectionnés : automne 2026

À propos

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) a notamment pour mission de soutenir la croissance durable de l'économie du Québec, de contribuer à l'essor de la recherche et de l'innovation ainsi que de s'assurer d'une gouvernance responsable des ressources énergétiques. Le MEIE est partenaire de la Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028 et de son Plan de mise en œuvre 2025-2028.

La Ville de Montréal s'est dotée d'une Feuille de route en économie circulaire 2024-2030 et d'un Plan d'action montréalais en économie circulaire 2025-2027, qui orientent notamment l'accélération de la circularité dans le secteur de la construction sur son territoire.

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Depuis 35 ans, elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

L'École de technologie supérieure (ÉTS), spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, elle est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Elle héberge le CERIEC et développe une expertise en économie circulaire depuis 2020.

Le Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC) agit à titre de mandataire de l'entente sectorielle. Il coordonne les travaux, administre les sommes affectées, mobilise les parties prenantes et accompagne les projets sélectionnés. Il s'appuie sur les expertises développées au sein du Lab construction, dont la pour mission vise à démontrer, par des projets d'expérimentation cocréés avec les parties prenantes de toute la chaîne de valeur, comment intégrer des stratégies d'économie circulaire dans la construction au Québec.

SOURCE École de Technologie Supérieure

Contact médias : Alice Rabisse, CERIEC - Lab construction, Courriel : [email protected]