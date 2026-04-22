L'ÉTS accueille une délégation ministérielle de Belgique francophone et signe une entente avec l'Université catholique de Louvain

Organisée par Wallonie-Bruxelles International (WBI), cette mission multisectorielle réunit plus de 100 délégué(e)s issu(e)s des milieux académique, aérospatial, agroalimentaire et des industries culturelles et créatives. Elle se déroule du 20 au 24 avril 2026 à Montréal, Québec et Toronto, avec pour ambition de renforcer les partenariats stratégiques entre la Belgique francophone et le Québec dans des secteurs d'avenir.

Citations

« Ces rencontres illustrent à la fois la vitalité de la francophonie scientifique, la force des collaborations internationales et l'importance de l'innovation portée en français. Dans le contexte mondial que nous connaissons, renforcer ces collaborations est plus que jamais nécessaire. »

-- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS

« Le Québec et la Belgique francophone partagent bien plus que la langue; ils partagent une vision commune de la coopération, de l'excellence académique et de l'innovation au service des sociétés. Cette mission en est la démonstration vivante, et je suis fière que l'ÉTS en ait été l'un des moments forts. »

-- Elisabeth Degryse, Ministre-Présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

« La signature de cette lettre d'intention de partenariat avec l'UCLouvain est le reflet concret de notre ambition : bâtir des ponts durables entre nos deux communautés francophones. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape de développement de nos liens, nous sommes déjà dans un partenariat bien ancré. Cette signature avec l'Université catholique de Louvain prouve que nous souhaitons aller plus loin. »

-- Cédrick Pautel, secrétaire général et directeur exécutif de l'engagement organisationnel de l'ÉTS

« Cette mission est une occasion rare de croiser, dans un même lieu et le même élan, des chef.fe.s d'établissements, des chercheurs, des entrepreneurs et des créateurs des deux côtés de l'Atlantique. C'est exactement le type de dialogue qui fait avancer les grandes idées et qui s'inscrit dans notre stratégie d'internationalisation 2025-2030 à l'ÉTS. »

-- Mathieu Lefort, directeur des relations internationales de l'ÉTS

L'ÉTS et la Belgique : une relation déjà bien ancrée

L'ÉTS entretient depuis plusieurs années des liens solides avec la Belgique francophone. Aujourd'hui, près d'une trentaine de professeurs-chercheurs de l'École collaborent avec une vingtaine d'établissements belges, dont plusieurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis 2015, plus de 60 étudiants et étudiantes belges ont fait des études à l'ÉTS, tandis qu'environ 90 membres de la communauté étudiante de l'ÉTS ont effectué un séjour en Belgique.

La signature d'une entente de partenariat avec l'Université catholique de Louvain vient s'ajouter aux collaborations existantes avec l'Université de Liège, l'Université libre de Bruxelles, la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet et la KU Leuven. Elle témoigne de l'engagement ferme de l'ÉTS à approfondir ses liens avec les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'internationalisation, un pilier stratégique de l'ÉTS

L'ÉTS se distingue par son modèle appliqué et sa forte intégration dans l'écosystème économique québécois et international. Comptant plus de 12 000 étudiantes et étudiants, l'École forme plus de 25 % des ingénieur(e)s du Québec. Près de 36 % de sa population étudiante provient de l'international, plus de la moitié de ses publications scientifiques sont réalisées en collaboration internationale, et de nombreux projets de recherche dépassent les frontières.

D'ailleurs, l'internationalisation est inscrite comme pilier transversal du Plan stratégique 2025-2030 de l'ÉTS, aux côtés de la résilience climatique, des technologies de la santé, de l'intelligence artificielle et du quantique. Ce pilier s'appuiera sur une stratégie d'internationalisation 2025-2030.

Un 5 à 7 de réseautage ouvert pour clore la journée

En soirée, l'ÉTS a convié entrepreneurs, chercheurs et acteurs des milieux de l'innovation à un 5 à 7 de réseautage à Ax.c, l'espace réunissant tous les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat technologique au Québec. Cet événement rassembleur a réuni l'ensemble des délégations belges et québécoises dans un cadre convivial propice aux échanges et au maillage.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

SOURCE École de Technologie Supérieure

Renseignements : Sophie Dubuc, Services des affaires publiques et des relations gouvernementales, ÉTS, [email protected]