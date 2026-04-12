L'ÉTS décerne un doctorat honoris causa à Robert Lepage

MONTRÉAL, le 12 avril 2026 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) a décerné un doctorat honoris causa au dramaturge, metteur en scène, acteur et cinéaste Robert Lepage lors de sa cérémonie de collation des grades. Cette distinction, attribuée par l'Université du Québec sous l'égide de l'ÉTS, et la plus haute qu'une université puisse accorder, souligne la contribution exceptionnelle de ce créateur multidisciplinaire qui, depuis plus de 40 ans, repousse les frontières entre l'art, la technologie et l'innovation. Véritable pionnier, il a su intégrer les technologies les plus avancées de son époque au cœur même de son processus créatif, ouvrant ainsi des voies inédites que le monde artistique et technologique continue d'explorer.

Cette reconnaissance rend hommage à une figure majeure de la culture québécoise dont l'œuvre, saluée à l'échelle internationale, témoigne d'une créativité audacieuse et d'un esprit d'innovation constant. Robert Lepage a reçu de nombreux doctorats honorifiques au fil de sa carrière, révélant l'importance de son œuvre. Le doctorat honoris causa décerné par l'ÉTS revêt pourtant une signification particulière. Institution spécialisée en génie appliqué, l'ÉTS devient ainsi le premier établissement universitaire à vocation technologique et scientifique à lui remettre cette distinction, soulignant la fusion entre deux univers : celui de la création artistique et celui de l'ingénierie et des technologies.

Citations

« Remettre un doctorat honoris causa à Robert Lepage est un honneur immense pour l'ÉTS. Son parcours illustre de façon remarquable comment la créativité, l'innovation et la technologie peuvent se rencontrer pour repousser les limites de la création contemporaine. C'est une vision qui rejoint profondément les valeurs de notre établissement. »

-- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction, École de technologie supérieure

« Par son œuvre et son influence, Robert Lepage démontre que les liens entre les arts, la technologie et l'innovation sont essentiels pour imaginer les expériences culturelles de demain. En l'accueillant parmi nos docteurs honoris causa, nous souhaitons également inspirer notre relève étudiante à explorer ces rencontres entre disciplines. »

-- Cédrick Pautel, secrétaire général et directeur exécutif de l'engagement organisationnel, École de technologie supérieure

« Recevoir cette distinction d'une université spécialisée en génie est particulièrement significatif pour moi. Depuis toujours, mes projets reposent sur des équipes où se côtoient artistes, ingénieurs et chercheurs. Cette reconnaissance souligne à quel point la technologie peut devenir un formidable vecteur d'imaginaire et d'émotion. »

-- Robert Lepage, récipiendaire d'un doctorat honoris causa attribué par l'Université du Québec, sous l'égide de l'ÉTS

Une œuvre au carrefour de l'art et de la technologie

Au cours de sa carrière, Robert Lepage s'est imposé comme l'un des créateurs les plus influents de la scène internationale. Dramaturge, metteur en scène, scénographe, acteur et cinéaste, il est reconnu pour ses œuvres ambitieuses qui intègrent des dispositifs technologiques novateurs au service du récit et de l'expérience du public. Dans l'œuvre de Robert Lepage, la technologie n'est jamais une fin en soi : elle est au service du sens, de l'émotion et du récit. Chaque dispositif technique qu'il mobilise devient un langage à part entière, capable de donner corps à l'invisible et de transformer l'expérience humaine.

Entrepreneur prolifique, il est notamment le fondateur de la compagnie Ex Machina, reconnue mondialement pour ses productions qui allient création artistique et recherche technologique. Plusieurs de ses projets ont mobilisé des équipes multidisciplinaires réunissant artistes, ingénieurs et techniciens dès les premières étapes du processus créatif.

Ses mises en scène pour de grandes institutions culturelles illustrent cette approche. Pour la tétralogie L'Anneau du Nibelung de Wagner au Metropolitan Opera de New York, il a imaginé un dispositif scénique mobile monumental intégrant un système de projection interactif réagissant aux mouvements des interprètes. Pour Le Moulin à images, spectacle phare du 400e anniversaire de la ville de Québec, il a conçu un système de projection multimédia combinant des dizaines de projecteurs et de serveurs reliés par fibre optique, créant la plus grande projection de ce type au monde.

Toujours à l'avant-garde, Robert Lepage a également exploré les possibilités de la réalité virtuelle dans l'exposition immersive La bibliothèque, la nuit, démontrant une fois de plus sa capacité à faire dialoguer technologies émergentes et narration artistique.

Des collaborations concrètes avec l'ÉTS

Au cours des dernières années, l'ÉTS a eu l'occasion de collaborer directement avec Robert Lepage dans le cadre de plusieurs initiatives. Il a notamment participé à la création de la première résidence artistique de l'établissement en agissant comme membre du jury chargé de sélectionner les artistes.

Plus récemment, à son initiative, le professeur Simon Drouin et ses étudiants ont contribué à la réalisation d'une expérience immersive présentée au Pavillon du Canada lors de l'Exposition universelle d'Osaka. Grâce à la réalité augmentée et à une technologie de reconnaissance spatiale développée à l'ÉTS, les visiteurs pouvaient explorer un parcours inspiré de l'univers du peintre Alex Colville, dont l'environnement s'adaptait en temps réel pour offrir une expérience unique.

Ces collaborations illustrent concrètement le potentiel créatif qui émerge lorsque les frontières entre les arts, la science et l'ingénierie s'estompent.

Un hommage qui reflète la vision de l'ÉTS

En décernant ce doctorat honoris causa à Robert Lepage lors de sa cérémonie de collation des grades, l'ÉTS souhaite également inspirer sa communauté étudiante et souligner l'importance de la curiosité, de l'audace et de l'innovation dans tous les domaines de création et de recherche.

Cette distinction s'inscrit dans la volonté de l'établissement de favoriser le dialogue entre les disciplines et de soutenir des initiatives où créativité artistique et innovation technologique se nourrissent mutuellement. Elle contribue également au rayonnement culturel et académique de l'ÉTS, qui affirme de plus en plus son rôle comme lieu de rencontre entre ingénierie, science et création contemporaine.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

SOURCE École de Technologie Supérieure

Renseignements : Hélène Laurin, 514-961-9670, Services des affaires publiques et des relations gouvernementales, ÉTS, [email protected]