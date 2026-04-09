L'ÉTS annonce les artistes lauréats de la deuxième édition de son Programme de résidence artistique

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) est fière d'annoncer les deux artistes sélectionnés pour la deuxième édition de son Programme de résidence artistique. Manuel Chantre et Alejandro Figueroa auront l'occasion de développer, pendant neuf mois, des projets de création en collaboration avec des chercheurs et chercheuses de l'ÉTS, au croisement des arts, de la science et de la technologie.

Ghyslain Gagnon, ÉTS, Alejandro Figueroa, artiste Cédrick Pautel, ÉTS, Manuel Chantre, artiste, Annie Poulin, ÉTS, Michel Baraer, ÉTS, Marie-Eve Bilodeau, ÉTS, Julien- Pierre Lacombe, ÉTS, et Alan Carter, ÉTS (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

Mis sur pied dans le cadre du Programme d'intégration des arts et de la culture (PIAC) et porté par le Bureau du développement durable de l'ÉTS, ce Programme vise à favoriser le dialogue entre artistes et scientifiques et à encourager l'émergence de projets innovants nourris par la recherche.

Les deux artistes sélectionnés auront accès à l'expertise et aux infrastructures de l'ÉTS afin de mener à bien leurs projets de création en étroite collaboration avec des membres de la communauté scientifique.

Des projets artistiques ancrés dans la recherche

Artiste visuel numérique et compositeur basé à Montréal, Manuel Chantre développe des œuvres immersives, performatives et sculpturales qui mobilisent la lumière, la vidéo, la musique, la programmation et les technologies numériques. Son projet de résidence s'inspire du land art et exploite des données hydrologiques afin de proposer une œuvre à la croisée de l'art, des sciences de l'environnement et de l'engagement citoyen. Dans le cadre de sa résidence, il collaborera avec les professeurs Michel Baraer et Annie Poulin, du Département de génie de l'environnement, et leur écosystème de recherche.

Artiste interdisciplinaire montréalais d'origine vénézuélienne, Alejandro Figueroa conçoit quant à lui des œuvres participatives qui invitent le public à jouer un rôle actif dans l'expérience artistique. Son projet vise la création d'une installation générative immersive favorisant la cocréation et la reconnexion humaine. Au cours de sa résidence, il travaillera avec le professeur Ghyslain Gagnon, du Département de génie électrique et son écosystème de recherche.

Citations

« À l'ÉTS, nous croyons que l'innovation naît de la rencontre entre des perspectives différentes. Le Programme de résidence artistique permet de créer un dialogue stimulant entre artistes et scientifiques et d'ouvrir de nouvelles avenues de réflexion sur les technologies et les grands enjeux de société. »

-- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS.

« Le succès de cette deuxième édition confirme l'intérêt grandissant de notre communauté pour les maillages entre les arts et l'ingénierie. Les projets retenus illustrent bien la richesse des collaborations qui existent déjà entre les chercheurs de l'ÉTS et les artistes. Nous avons la chance de compter sur une masse critique de chercheurs intéressés qui ont un apport très original au monde des arts et de la culture ainsi que sur une équipe professionnelle et engagée qui coordonne le PIAC dans lequel s'inscrit ce programme de résidence artistique. »

-- Cédrick Pautel, Secrétaire général et Directeur exécutif de l'engagement organisationnel de l'ÉTS.

« L'art permet de révéler des dimensions sensibles qui transcendent la recherche scientifique. Ces échanges avec des artistes ouvrent de nouvelles perspectives sur nos travaux et sur la façon dont ils peuvent être perçus et compris par le public. »

-- Annie Poulin, directrice par intérim du Département de génie de l'environnement de l'ÉTS, collaboratrice au projet de Manuel Chantre.

« La résidence me permet d'explorer de nouvelles formes de création à partir de données et de phénomènes environnementaux. Collaborer avec des chercheurs en hydrologie et le laboratoire de terrain à l'ÉTS au campus de Sainte-Marthe ouvre un dialogue riche et inspirant entre leur pratique scientifique et ma pratique artistique. »

-- Manuel Chantre, artiste lauréat.

« Mon travail repose sur la participation et l'expérience collective. Pouvoir développer ce projet en dialogue avec des spécialistes des technologies ouvre des possibilités fascinantes pour imaginer de nouvelles formes d'interaction entre l'humain, la technologie et l'espace. »

-- Alejandro Figueroa, artiste lauréat.

« Les collaborations avec des artistes permettent d'aborder les technologies sous un angle différent. Dans ce projet, l'exploration de systèmes génératifs et interactifs ouvre des pistes stimulantes pour réfléchir à la relation entre les technologies numériques, l'expérience humaine et la participation du public. »

-- Ghyslain Gagnon, professeur au Département de génie électrique de l'ÉTS, collaborateur au projet d'Alejandro Figueroa

Un fort engagement de la communauté scientifique

La deuxième édition du Programme a suscité un intérêt marqué au sein de la communauté de recherche de l'ÉTS. Une trentaine de chercheurs et chercheuses provenant de tous les départements ont manifesté leur volonté de collaborer avec des artistes, témoignant de l'enthousiasme grandissant pour ce type de dialogue interdisciplinaire.

Ces collaborations offrent aux artistes un accès privilégié à des expertises scientifiques et à des infrastructures technologiques de pointe. En retour, elles permettent aux chercheurs d'explorer de nouvelles perspectives créatives et de réfléchir autrement aux enjeux technologiques, environnementaux et sociaux qui façonnent leurs travaux.

Un processus de sélection rigoureux

Au terme d'un appel à projets lancé à l'automne, 46 dossiers ont été reçus. Un jury composé de représentants de l'ÉTS et de la communauté artistique a ensuite évalué les dossiers finalistes pour choisir les deux lauréats. Les projets ont été analysés selon plusieurs critères, notamment la qualité artistique, la pertinence scientifique, le potentiel de collaboration interdisciplinaire et la faisabilité du projet dans le contexte d'une résidence de neuf mois.

Les deux projets retenus se sont démarqués par leur capacité à établir un véritable dialogue entre création artistique et recherche en ingénierie, tout en proposant des œuvres accessibles et porteuses de réflexion pour le public.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

SOURCE École de technologie supérieure

Renseignements : Sophie Dubuc, Services des affaires publiques et des relations gouvernementales, ÉTS