Un nouveau site améliore le service sans fil le long de la route 117 et dans la réserve faunique La Vérendrye

dans la réserve faunique La Vérendrye Partenariat avec l'Université de Sherbrooke pour permettre la mise en place d'une infrastructure alimentée par l'énergie solaire

VAL D'OR, QC, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - VAL D'OR, le 2 mars 2021 - Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) et Bell ont annoncé aujourd'hui un nouveau site cellulaire, situé à Dorval Lodge dans la réserve faunique La Vérendrye, qui apportera une meilleure couverture cellulaire le long de la route 117 entre Mont-Laurier et Val d'Or. Ce site éloigné fait également partie d'un projet de recherche avec l'Université de Sherbrooke visant à maximiser l'utilisation de l'énergie solaire afin de minimiser l'utilisation de génératrices dans les endroits éloignés qui n'ont pas accès à l'électricité.

Ce nouveau site cellulaire opérationnel s'inscrit dans le cadre du projet Mobile A-T, un partenariat entre le GIRAT et Bell, visant à ajouter 32 sites en Abitibi-Témiscamingue ainsi que dans la section de la réserve faunique La Vérendrye située sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Dix-neuf de ces sites sont maintenant en service et le projet complet devrait être terminé d'ici la fin du printemps 2021.

« C'est avec une grande fierté que le GIRAT voit la mise en service du site écoresponsable de Dorval Lodge, a déclaré Alexandre Binette, président du GIRAT. Cette tour est l'un des quatre sites qui seront implantés dans la réserve faunique La Vérendrye, faisant tous partie de notre projet d'améliorer significativement la couverture cellulaire en Abitibi-Témiscamingue. Ces connexions mobiles à large bande sont importantes pour le développement continu de notre territoire, brisant ainsi l'isolement numérique entre la région et le reste du Québec tout en bonifiant la sécurité des voyageurs le long de la route 117. Nous espérons que la contribution du GIRAT, de concert avec Bell et l'Université de Sherbrooke, puisse être appliquée aux secteurs où le facteur d'isolement rende la desserte cellulaire difficile. »

« Bell est heureuse de travailler avec le GIRAT et l'Université de Sherbrooke pour faire en sorte que le Québec demeure à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine du sans-fil et est heureuse de desservir la population de l'Abitibi-Témiscamingue, a déclaré Nicholas Payant, vice-président, connectivité et fiabilité, Bell. Tirant parti de notre leadership en matière de réseau pour transformer la façon dont nous communiquons entre nous et avec le reste du monde, Bell se réjouit de poursuivre le développement de cette technologie solaire unique pour l'utiliser sur des sites cellulaires dans d'autres régions éloignées. »

Le développement de la technologie solaire du site s'inscrit dans le cadre d'un partenariat existant entre Bell et l'Université de Sherbrooke, par l'entremise de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT), afin de stimuler la recherche sur les technologies à large bande dans un large éventail de secteurs, dont l'Internet des objets (IdO), le manufacturier innovant et la gestion intelligente de l'énergie.

« L'Université de Sherbrooke est heureuse de contribuer à ce projet porteur qui vise à démontrer l'avenue prometteuse de l'énergie durable pour les tours de télécommunication afin d'offrir des solutions plus performantes, autonomes et bénéfiques pour l'environnement, a déclaré le Pr Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats à l'Université de Sherbrooke. En jumelant l'expertise du 3IT en énergie solaire à celle d'un collègue du centre de recherche appliquée Nergica à Gaspé, nous avons développé une solution utilisant des panneaux solaires et des batteries pour stocker l'électricité. Cela nous permet d'intégrer au projet la modélisation par ordinateur, l'expérimentation sur une station de taille réduite au parc solaire de l'Université de Sherbrooke et l'implémentation dans une station autonome opérationnelle située dans la réserve faunique La Vérendrye, ce qui est vraiment distinctif et hautement formateur pour nos étudiantes et étudiants. »

À propos de GIRAT

Avec la mise en place d'un réseau large bande en déployant 1 400 km de fibre optique sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue en 2006, le GIRAT (Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue), dessert depuis plus de 15 ans, à des vitesses allant de 100 Mbps à 1 Gbps, les institutions scolaires (CSS, CEGEP, UQAT), les administrations des municipalités et MRC sur son territoire et quelques OBNL.

À propos de l'Université de Sherbrooke

Reconnue pour son sens de l'innovation, sa synergie avec les organisations et ses activités de recherche qui répondent aux besoins de la société, l'UdeS est partenaire de premier plan des gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par la forte croissance de ses activités de recherche au cours des dernières années, ses succès en transfert technologique ainsi que ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et d'innovation en collaboration avec les milieux industriels et sociaux, comme la mise en place du plus grand parc solaire dédié à la recherche partenariale au Canada.

À propos de Bell

Fondée à Montréal en 1880, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande. Elle possède également des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage extérieur et des médias numériques du pays. Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

