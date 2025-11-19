OTTAWA, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de l'opération GIANT SLALOM du FBI, les autorités américaines ont déposé une série d'accusations pour diverses infractions graves, y compris trafic de drogue, meurtre, complot en vue de commettre un meurtre et exploitation d'une entreprise criminelle. Ces accusations ont été rendues possibles grâce à l'échange de renseignements et à un partenariat actif entre la GRC et le FBI.

À la demande des autorités américaines, des organismes d'application de la loi canadiens ont arrêté sept de ces individus au Canada, en vue de leur extradition.

La GRC et le FBI ont collaboré pendant 24 mois pour cibler un réseau criminel lié aux cartels mexicains. Ce réseau a acheminé de grandes quantités de méthamphétamine et de cocaïne de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud vers le Canada et d'autres pays en passant par les États-Unis. Il a aussi commandé des meurtres en Amérique du Nord et blanchi d'importantes sommes provenant de produits de la criminalité.

Le dirigeant présumé du réseau, le Canadien Ryan Wedding, est toujours en liberté. Il est recherché par les autorités des États-Unis et du Canada pour des accusations différentes.

Le FBI a annoncé aujourd'hui une augmentation de la récompense maximale pour l'arrestation de Ryan Wedding, qui est inscrit sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI. La récompense peut maintenant atteindre 15 millions $US pour toute information pouvant mener à l'arrestation ou à la condamnation de Wedding, qui se fait aussi appeler :

Giant;

Public Enemy;

El Jefe.

La Police fédérale de la GRC et la Police provinciale de l'Ontario ont collaboré avec le FBI, qui dirigeait l'enquête.

« La coopération internationale, comme celle qui s'est instaurée dans le cadre de l'Opération Giant Slalom, est indispensable à l'efficacité de notre lutte contre le crime organisé. La GRC et ses partenaires de la communauté internationale de l'application de la loi collaborent étroitement et mettent régulièrement en commun leurs connaissances, leurs compétences techniques et leurs renseignements pour qu'ensemble, nous puissions nous attaquer aux groupes du crime organisé qui représentent les plus graves menaces pour nos nations - peu importe où ils se trouvent dans le monde. » - commissaire Mike Duheme, GRC

« Qu'il s'agisse d'un baron de la drogue ou d'un trafiquant dans la rue, quiconque vend de la drogue à nos enfants sera arrêté et poursuivi en justice. Ryan Wedding contrôle l'une des organisations de trafic de drogue les plus prolifiques et les plus violentes au monde, et il a des liens étroits avec le Cartel de Sinaloa. Nous poursuivrons nos efforts tant que son nom ne sera pas retiré de la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI, et que son organisation de narcotrafic n'aura pas été démantelée. » - Pamela Bondi, procureure générale, département de la Justice des États-Unis

« La GRC et le FBI travaillent ensemble depuis plus de 24 mois afin de regrouper les ressources policières qui ont été nécessaires pour procéder à ces inculpations. La GRC a été un intermédiaire essentiel entre les organismes d'application de la loi américains et canadiens. Voilà en quoi consiste la police internationale : fournir un soutien décisif aux partenaires au pays et à l'étranger et accroître la visibilité, la portée et l'influence de la GRC à l'échelle internationale tout en veillant à la transmission rapide d'information sur les différentes situations en cours. Tout cela dans le but ultime de protéger la population canadienne. » - Liam Price, directeur général, Services spéciaux internationaux

« Le crime organisé s'étend au-delà des frontières et trouve toujours de nouveaux moyens pour contourner la loi. Ces mises en accusation témoignent des incidences positives que les services de police peuvent avoir sur la sécurité du public aux États-Unis et au Canada lorsque nous ciblons les menaces criminelles les plus prioritaires opérant au niveau transnational. Les partenariats, comme celui avec le FBI, nous permettent de conjuguer nos efforts pour perturber les activités criminelles. Ensemble, les services de police travaillent sans relâche pour réduire le trafic de drogue au Canada et ailleurs dans le monde et pour déstabiliser les activités illicites de groupes du crime organisé. » - Surintendant principal Mathieu Bertrand, directeur général, Crime organisé et grave et Intégrité des frontières

Appel au public

Tout membre du public qui détient de l'information sur les allées et venues de Ryan Wedding est prié de communiquer avec le FBI par téléphone (appel vocal, WhatsApp, Signal ou Telegram, ou message texte) en composant le +1-424-495-0614. Si vous êtes à l'extérieur des États-Unis, vous pouvez aussi vous rendre à l'ambassade ou au consulat des États-Unis, du Canada ou du Mexique le plus proche. Si vous vous trouvez aux États-Unis, vous pouvez communiquer avec le bureau local du FBI.

Vous avez de l'information sur les activités illicites de personnes ou de groupes de personnes? Communiquez avec la GRC ou votre service de police local.

