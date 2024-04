Un partenariat en matière de données éthiques permet à Sentier Transcanadien de connaître les besoins de ses usagers

Sentier Transcanadien s'associe à Propulso, pionnier de l'intelligence des données, pour obtenir des données d'une clarté sans précédent sur l'utilisation des sentiers et le comportement des usagers

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Sentier Transcanadien, l'organisme qui gère le réseau national de sentiers du Canada, et Propulso, un pionnier de l'intelligence des données éthiques, unissent leurs forces pour révolutionner la façon dont nous comprenons et gérons les sentiers au Canada.

En utilisant la plateforme Propulso, Sentier Transcanadien peut, pour la première fois, accéder à de vastes ensembles de données qui illustrent les principaux aspects de l'utilisation des sentiers, y compris le nombre total de visiteurs, les visiteurs uniques, les caractéristiques démographiques des usagers, les points d'entrée et de sortie, de même que la vitesse ou la direction de l'utilisation des sentiers. En comprenant mieux l'utilisation des sentiers et le comportement des usagers, Sentier Transcanadien peut prendre des décisions éclairées sur l'entretien et le développement des sentiers, ainsi que sur d'autres besoins essentiels.

« Notre vision est d'offrir une expérience inégalée aux millions de personnes qui accèdent au Sentier Transcanadien et en dépendent chaque jour, déclare Mathieu Roy, vice-président et directeur, Expérience Sentier, à Sentier Transcanadien. Ce partenariat novateur avec Propulso est une étape supplémentaire pour que nous puissions comprendre les besoins des usagers de sentiers et veiller à ce que le Sentier Transcanadien demeure une destination et un corridor de transport de classe mondiale, pour tout le monde. »

Propulso recueille des données anonymes basées sur le consentement qui sont transmises par les appareils mobiles des usagers de sentiers. Cette approche innovante de l'étude de marché est la première du genre dans le secteur des sentiers au Canada. Elle requiert des éléments personnalisés pour collecter des données à partir de la forme unique du Sentier, apporte une clarté sans précédent sur l'utilisation des sentiers et le comportement des usagers, et respecte des normes très rigoureuses en matière de protection de la vie privée.

En tant que plateforme d'intelligence des données éthiques, Propulso priorise le consentement éclairé et la protection de la vie privée des utilisateurs. La plateforme est conforme à un certain nombre de normes nationales et mondiales en matière de protection de la vie privée, notamment la loi 25 du Québec, le projet de loi C-27 du Canada et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne.

L'approche éthique de Propulso en matière de collecte de données en fait le partenaire idéal de Sentier Transcanadien.

« Nous sommes ravis de travailler main dans la main avec Sentier Transcanadien pour offrir une solution alliant la technologie à un engagement indéfectible envers l'éthique des données, se réjouit Mathieu Le Reste, président directeur général de Propulso. Notre plateforme permettra à Sentier Transcanadien et aux groupes de sentiers affiliés de disposer des renseignements précieux dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur la gestion des sentiers. »

Cette collaboration profite également aux groupes de sentiers qui font partie du réseau de 28 000 km du Sentier Transcanadien. Ces derniers pourront accéder aux mêmes ensembles de données, ce qui facilitera une meilleure coordination et une gestion améliorée des sentiers, pour une expérience fluide et agréable des sentiers à travers le Canada.

Le partenariat entre Sentier Transcanadien et Propulso fera des vagues dans le monde de la gestion des sentiers. En tant qu'organisation de sentiers la plus importante au Canada, Sentier Transcanadien prend les devants en adoptant des solutions basées sur les données pour entretenir et gérer son précieux réseau national de sentiers.

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans - l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique -, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l'ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l'unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs et généreuses donatrices, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

À propos de Propulso

Propulso est le leader canadien et un joueur de classe mondiale dans l'analyse et le traitement des données. Depuis près de sept ans, Propulso se consacre à la création de solutions avancées qui valorisent l'utilisation éthique des données. Notre plateforme facilite l'exécution d'analyses de marché approfondies et de marketing ciblé. Il offre un fonctionnement sans faille partout dans le monde sans nécessiter de développement supplémentaire et trouve son application dans un large éventail d'entreprises et d'organisations. Chez Propulso, nous donnons à nos partenaires les outils pour fonder leurs actions sur des faits et des données irréfutables, facilitant ainsi une prise de décision rapide et éclairée. propulso.io

