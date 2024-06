Un parlement ouvert : une saison estivale riche en activités et en saveurs!

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec lance aujourd'hui sa campagne estivale sous le thème « Un parlement ouvert ». De juin à septembre, elle présente une variété d'activités gratuites et des menus célébrant les saveurs du Québec.

OFFRE ESTIVALE VARIÉE

Visites libres ou guidées, mise en valeur de l'histoire et du patrimoine d'ici, expositions : le parlement propose des activités qui sauront vous étonner!

Thé à l'Assemblée nationale : Nous vous invitons à renouer avec une tradition au parlement, l'heure du thé. Des douceurs sucrées exclusives seront préparées par l'équipe du restaurant Le Parlementaire.

Spectacle de cirque de FLIP Fabrique : Si vous n'avez pas eu la chance de voir le spectacle Vacances de FLIP Fabrique l'été dernier, vous aurez l'occasion de vous reprendre. Deux représentations auront lieu le 30 juillet, pour une journée seulement.

Fêtes de la Nouvelle-France : Une conférence historique suivie d'une activité de danse traditionnelle vous attend lors de cette journée inoubliable, avec ou sans costume!

Danse en ligne : Qui a dit qu'il n'était pas possible de danser au parlement? Rendez-vous sur le parvis de l'Assemblée nationale pour exécuter quelques pas dans une atmosphère détendue et musicale.

Yoga extérieur : Joignez-vous à nous pour des séances de yoga en plein air dans les jardins du parlement, un cadre paisible et inspirant.

EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE RENOUVELÉE

Cet été, le restaurant Le Parlementaire et le Café du Parlement proposent deux nouveaux menus mettant à l'honneur les saveurs du Québec.

Au restaurant Le Parlementaire, le chef exécutif, Sébastien Laframboise, et sa brigade rendent hommage aux riches arômes du fleuve Saint-Laurent dans un menu trois services exclusif. Un menu à la carte réunissant six entrées, six plats principaux et quatre desserts raviront les adeptes d'expériences culinaires distinctives. Ces plats de saison sauront à la fois surprendre les amateurs et amatrices de saveurs de notre terroir et initier les touristes à la cuisine gastronomique québécoise.

Le Café du Parlement, pour sa part, diversifie son offre en y intégrant plus d'options végétariennes. Légumes et fruits de saison sont mis de l'avant pour le bonheur des grands et des petits.

Ouverts à toutes et à tous, les restaurants de l'Assemblée nationale proposent une expérience unique et accessible.

Pour connaître tous les détails, visitez le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

En chiffres

L'Assemblée nationale accueille plus de 100 000 visiteurs et visiteuses par année. Elle offre annuellement une centaine d'activités variées et gratuites, en plus d'organiser des événements signatures rassembleurs à l'occasion de la fête nationale, de l'Halloween, du temps des fêtes et des sucres.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Camille Simard, Conseillère en communication, Direction des communications, Téléphone : 418 928-4009, Courriel : [email protected]; Source : Béatrice Zacharie, Conseillère en communication et relations médias, Direction des communications, Téléphone : 418 808-4102, Courriel : [email protected]