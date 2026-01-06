Un parcours de formation pour accélérer la transition verte et circulaire au Québec

MONTRÉAL, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Pour soutenir les gestionnaires et cadres-conseils dans la transformation durable de leurs organisations, un nouveau parcours de formation en économie circulaire voit le jour. Conçu pour répondre aux défis environnementaux et socio-économiques actuels, ce dernier vise à favoriser l'appropriation concrète de l'approche circulaire dans les entreprises et organisations de la région métropolitaine de Montréal.

Cette initiative est rendue possible grâce à un appui financier de 187 400 $ du gouvernement du Québec, par l'entremise du Conseil emploi métropole (CEM) et dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi. En cohérence avec les orientations stratégiques du CEM visant à favoriser la transition verte dans le développement des compétences, ce parcours s'échelonne sur deux ans et proposera trois cohortes par année. Plusieurs centaines de participants pourront ainsi obtenir une certification tout en renforçant leurs capacités à innover et à collaborer entre secteurs.

Ce parcours a pour objectif d'outiller les apprenants à mieux faire face aux défis environnementaux et socio-économiques actuels de plus en plus présents. Dans cette optique, l'économie circulaire s'impose comme un levier clé; elle permet de réduire les coûts de production, de créer de nouvelles opportunités d'affaires et de favoriser la résilience des organisations et des territoires face aux fluctuations des marchés.

Déjà reconnu pour son leadership en matière d'économie circulaire, le Québec disposera ainsi d'une occasion additionnelle de consolider sa position de chef de file à travers cette initiative dans la région métropolitaine de Montréal. Le développement des compétences dans ce domaine permettra aux gestionnaires et cadres-conseils de mieux anticiper les transformations économiques et environnementales, tout en jouant un rôle actif dans la transition vers un modèle économique durable.

« Dans son plan stratégique 2025-2029, le CEM rappelle l'importance d'appuyer la transition verte du marché du travail. Ce virage est essentiel pour préparer nos entreprises et nos travailleurs aux réalités économiques et environnementales d'aujourd'hui et de demain. L'économie circulaire peut en être le moteur clé, puisqu'elle permet de concilier prospérité, productivité et préservation des ressources naturelles. C'est dans cet esprit que nous soutenons cette initiative ambitieuse, porteuse d'innovation et d'avenir pour le Québec. »

Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail et du Conseil emploi métropole

« Intégrer l'économie circulaire dans une organisation, une filière ou un territoire implique de repenser en profondeur les modèles et les stratégies d'affaires. Avec ce parcours de formation, nous souhaitons outiller et renforcer les compétences des gestionnaires et des cadres-conseils afin qu'ils deviennent des acteurs clés de cette transformation. En favorisant l'apprentissage en cohorte, nous créons un espace d'échanges et d'accompagnement adapté au rythme et aux réalités des entreprises et des municipalités de la métropole. »

Daniel Normandin, Directeur du Centre d'études et de recherche en économie circulaire (CERIEC)

Cette initiative s'appuie sur la collaboration d'un large réseau de partenaires :

Porteur du projet : l'OSBL I-EDDEC Dialogue et Transfert en partenariat avec le Centre d'études et de recherche en économie circulaire (CERIEC);

Partenaires spécialisés du secteur : le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), le comité sectoriel de main-d'œuvre EnviroCompétences, RECYC-QUÉBEC, Québec Circulaire et le Réseau de recherche en économie circulaire du Québec (RRECQ);

Partenaires du milieu des affaires : la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Synergies Montréal, Laurentides, Laval, Montérégie et Lanaudière;

Partenaires territoriaux : Ville de Montréal et Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Le parcours se déploie en trois phases progressives d'apprentissage :

Comprendre - Découvrir les fondements et les stratégies de l'économie circulaire, et acquérir les connaissances essentielles pour amorcer le changement. Rencontrer - S'inspirer de témoignages d'entrepreneurs ayant entrepris la transition, et découvrir les ressources disponibles pour être accompagnés dans cette démarche. S'outiller - Atelier pratique afin d'identifier des pistes de transformation au sein des organisations et mettre en œuvre des stratégies concrètes : 1) repenser le modèle d'affaires, 2) éco-concevoir les produits, 3) optimiser l'utilisation des ressources, 4) prolonger la durée de vie des produits, 5) valoriser leur fin de vie utile.

