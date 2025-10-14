Un parc nommé en hommage à André Lavallée pour sa contribution exceptionnelle à la métropole

MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges, sont heureux de souligner la contribution exceptionnelle d'André Lavallée, conseiller municipal de Rosemont devenu maire de l'arrondissement, en attribuant son nom au nouveau toponyme du parc Lafond. Cette dénomination vise à reconnaître l'apport considérable d'André Lavallée aux débats urbanistiques et de mobilité à Montréal.

« André Lavallée avait Montréal tatoué sur le cœur, et son action politique a assurément façonné le visage de la métropole que nous connaissons aujourd'hui. Acteur de premier plan de la scène municipale montréalaise et avant-gardiste, André a su inspirer collègues, citoyennes et citoyens en proposant une vision moderne, avec l'intégration de la mobilité durable et d'un urbanisme au service des quartiers. Il a milité pour davantage de modèles coopératifs en habitation et contribué à démocratiser la gouvernance montréalaise. Nous célébrons aujourd'hui son héritage de taille, et je suis fière que nous poursuivions l'œuvre de celui qu'on surnommait le géant de Rosemont : un homme dont l'influence perdure à travers les années dans la construction d'une Montréal qui nous ressemble et qui nous rassemble », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« André Lavallée a façonné Montréal par sa vision et son engagement profond envers sa communauté. Homme de cœur et de tête, il a su rassembler les citoyens autour d'une ville plus humaine, plus verte et plus solidaire. Par son sens du dialogue, sa rigueur et son regard tourné vers l'avenir, il a laissé une empreinte durable dans le cœur de la métropole. Son héritage continue d'inspirer ceux qui, comme lui, croient en la force des collectivités », a souligné Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Un parcours politique en longévité, un vaste legs

Élu conseiller municipal de Rosemont de 1986 à 1998 sous la bannière du Rassemblement des citoyens et des citoyennes de Montréal (RCM), André Lavallée a, de 1999 à 2003, occupé les postes de directeur de cabinet, secrétaire général associé et sous-ministre associé à la métropole au sein du gouvernement du Québec. En 2005, il effectue un retour dans le monde de la politique municipale à titre de maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie sous la bannière de l'Union des citoyens et des citoyennes de l'île de Montréal (UCIM), un poste qu'il conserve jusqu'en 2009.

Durant ses années au sein de l'administration municipale, André Lavallée joue un rôle prépondérant comme membre du comité exécutif dans la rédaction du premier plan d'urbanisme de Montréal, adopté en 1992, sous l'administration du maire Jean Doré. En 2008, il fait preuve d'un grand leadership lors de la rédaction et de l'adoption du premier Plan de transport de la Ville de Montréal. Plus récemment, il a pris part au Projet de ville en vue de l'élaboration du Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville de Montréal.

La métropole lui doit notamment le réaménagement des anciennes usines Angus, l'adoption du premier plan directeur du parc Jean-Drapeau et la création du système de vélopartage BIXI. De plus, tout au long de sa carrière, André Lavallée s'est démarqué par son engagement constant et soutenu dans les milieux communautaire, politique, social et économique. En juillet 2020, il a d'ailleurs été nommé citoyen d'honneur de Montréal pour ses actions et son engagement envers le mieux-être des Montréalaises et des Montréalais.

« André Lavallée a profondément marqué le développement de notre arrondissement et de Montréal. Il a été un bâtisseur visionnaire et engagé pour Rosemont-La Petite-Patrie et a su faire de l'urbanisme un véritable levier de transformation sociale, en plaçant les citoyennes et citoyens au cœur des décisions publiques. Ses nombreux accomplissements témoignent de sa volonté à bâtir une ville plus inclusive, durable et humaine. Nommer ce parc en son honneur, dans un quartier qu'il a habité et fièrement représenté, c'est reconnaître l'héritage d'un homme qui a su penser Montréal autrement, avec audace et bienveillance », a ajouté François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Un homme de Rosemont, pour Rosemont

Né dans le quartier Rosemont, c'est dans cet arrondissement qu'il a choisi de s'établir avec sa famille, dans un immeuble résidentiel coopératif. Le parc Lafond, qui se trouvait tout près de son lieu de résidence, au cœur du district qu'il représentait à titre de conseiller, est un site qu'il affectionnait particulièrement. Durant ses années comme élu, il a été à l'origine du réaménagement complet du parc, où 350 arbres et arbustes ont été plantés en 1992 pour souligner le 350e anniversaire de Montréal.

En août 2022, dans la foulée du décès d'André Lavallée, le conseil municipal a adopté une déclaration afin de souligner sa contribution exceptionnelle au développement de la Ville de Montréal. Pour faire suite à cette déclaration, l'arrondissement de Rosemont-La Petite‐Patrie a demandé que le parc, qui n'était jusque-là pas officiellement nommé, mais connu sous le nom de parc Lafond, soit nommé en l'honneur d'André Lavallée.

Le parc André-Lavallée est situé à l'est de la 12e Avenue, entre le boulevard Saint-Joseph Est et l'avenue Laurier Est, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

