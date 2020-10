« Je voulais incorporer sur la pièce tous les éléments de l'événement de 1978 tout en montrant les côtes typiques du paysage terre-neuvien, envoûtantes malgré leur caractère imposant », explique Adam Young. « La couleur et la direction des traits sont également des aspects importants du motif, et ils créent un mouvement visuel circulaire dans l'ensemble de la composition. La création du motif a été une aventure artistique fascinante : mes recherches m'ont mené à plonger dans le monde des apparitions d'ovnis en sol canadien. »

Fidèles à la scène décrite par les témoins cette nuit-là, les éléments luminescents sur la pièce brillent lorsqu'ils sont exposés à la lumière noire. La pièce rectangulaire de 20 $ en argent fin - Mystères en terre canadienne : L'incident de Clarenville a un tirage mondial limité à 5 000 exemplaires et se vend au prix de détail de 129,95 $.

Il est possible de commander dès aujourd'hui cette nouvelle pièce de collection auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le www.monnaie.ca.

Vous trouverez des images de la pièce ici.

