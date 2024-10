EDMONTON, AB, le 30 oct. 2024 /CNW/ - L'entreprise en démarrage canadienne Incluzia Inc. remporte le Défi d'impact national 2024 d'AGE-WELL : Solutions pour vieillir en bonne santé, qui a récompensé son outil d'évaluation servant à déterminer les risques pour la sécurité, produire des recommandations fondées sur des données, et faciliter la collaboration afin d'augmenter la sécurité et l'accessibilité des domiciles.

Marnie Courage, fondatrice et PDG d'Incluzia Inc., a déclaré que l'objectif final du produit MyHomeFX était d'aider les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les aidants naturels et les fournisseurs de soins de santé à décider de manière éclairée s'il faut modifier leur logement pour le rendre plus sécuritaire et plus accessible ou s'il faut déménager pour trouver un logement répondant à leurs besoins. Elle a ajouté que le produit a également été conçu pour améliorer l'efficacité des services de santé et entraîner des économies en la matière, car il permettrait de réduire les hospitalisations dues à des chutes, les autorisations de sortie de l'hôpital retardées et les admissions prématurées dans les services de soins de longue durée.

« Au cours de mes 20 années d'expérience clinique à titre d'ergothérapeute travaillant auprès de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants, j'ai constaté de mes propres yeux les effets des logements non sécuritaires et non accessibles », a déclaré Mme Courage. Propriétaire d'un cabinet d'ergothérapie, elle a souligné les inefficacités des évaluations de domicile classiques réalisées par des ergothérapeutes habituellement à l'aide d'un stylo et d'une feuille de papier, d'un formulaire à remplir ou d'une feuille de calcul. Il faut ensuite des heures pour produire manuellement des rapports, ce qui n'est guère propice à une solide collecte de données, selon elle.

Mme Courage a cherché à comprendre ces sources de frustration dans une étude de recherche conjointe avec l'Université du Manitoba en interrogeant 164 ergothérapeutes de tout le Canada au sujet des méthodes en vigueur d'évaluation des domiciles. Les résultats de l'enquête confirmèrent sans équivoque à quel point la solution MyHomeFX était nécessaire et souhaitée.

Mme Courage a ajouté : « Comme de nombreux entrepreneurs, j'ai lancé mon entreprise, formé une équipe de spécialistes et, au moyen de collaborations de recherche, j'ai trouvé la solution aux problèmes que je voulais résoudre ».

MyHomeFX se décline en deux versions.

MyHomeFX est un outil d'évaluation en ligne gratuit pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants. Il permet de cerner rapidement les risques pour la santé et la sécurité posés par un logement et propose des recommandations fondées sur des données pour accroître la sécurité et l'accessibilité des domiciles.

MyHomeFX Pro est un outil numérique d'évaluation de l'état de santé et des domiciles par abonnement conçu pour les professionnels de la santé. Il comprend plus de 40 domaines d'évaluation de la santé et des performances et comporte un volet d'évaluation dynamique du logement, avec des fonctions comme les mesures de pièces, le dessin de plan d'étage et les annotations de photos. Il procure aux professionnels de la santé des solutions d'intervention fondées sur des données probantes.

« Cet outil relie les soins de santé et le logement », a déclaré Mme Courage, dont l'activité est basée à Winnipeg (Manitoba). « L'un des défis actuels vient du fait que le secteur de la construction n'a rien à voir avec le secteur des soins de santé. Ils emploient deux langues différentes. Grâce à notre solution, nous pouvons produire un rapport sur les soins de santé puis en retirer les renseignements personnels sur la santé afin que le professionnel de la santé puisse communiquer des informations utiles aux spécialistes chargés des travaux de construction ou de rénovation. En servant d'intermédiaire entre ces deux industries, notre outil permet de meilleurs résultats pour la clientèle. »

Parmi les exemples de modifications de logement susceptibles de découler d'une évaluation, citons les changements apportés à l'entrée principale (p. ex. rampe d'accès ou entrée au ras du sol sans marche), l'ajout d'une salle de bain au rez-de-chaussée ou l'adaptation de la salle de bain (p. ex. barres d'appui, douches au ras du sol sans marche).

Mme Courage a expliqué que le prix de 25 000 $ du Défi d'impact national d'AGE-WELL contribuera à consolider les capacités de son équipe, à mettre à l'essai le plan d'affaires, et à mettre en œuvre la stratégie de marketing pour, espérons-le, commercialiser MyHomeFX et MyHomeFX Pro à la fin du printemps 2025. Incluzia Inc. commencera à coopérer avec l'Université du Manitoba sur des essais d'acceptation et de convivialité, et un projet pilote suivra dans des établissements du système de soins de santé du Manitoba. De plus, Mme Courage et son équipe mettront l'accent sur l'établissement de liens avec des groupes autochtones afin de faire de MyHomeFX une option plus sécuritaire sur le plan culturel en sollicitant des rétroactions et en apportant les ajustements nécessaires au produit avant sa commercialisation.

Mme Courage a déclaré : « Je suis profondément honorée et absolument ravie d'avoir remporté le Défi d'impact national 2024 d'AGE-WELL, d'autant plus que les autres présentations étaient formidables. C'est vraiment une leçon d'humilité que d'être récompensée parmi des entreprises technologiques de ce calibre ».

Le Défi d'impact national d'AGE-WELL - un des concours d'entreprise en démarrage les plus passionnants du Canada - s'est déroulé cette année à la conférence annuelle d'AGE-WELL à Edmonton (Alberta). Il visait à reconnaître les entreprises en démarrage les plus prometteuses et à soutenir l'entrepreneuriat dans le secteur canadien des technologies du vieillissement.

Quatre finalistes ont participé à l'événement de présentation de cette année pour démontrer en quoi leur solution technologique favorisait un vieillissement en santé.

« Les présentations des quatre finalistes ont démontré le dynamisme, l'énergie et les réflexions novatrices qui sous-tendent les produits actuels et à venir visant à favoriser un vieillissement en santé », a déclaré Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. « Notre concours de présentation met en évidence l'ampleur des talents dans le secteur canadien des technologies du vieillissement, qui est à l'origine de progrès technologiques phénoménaux et met sur le marché des solutions concrètes qui changent la vie des personnes âgées et des proches aidants. »

Le deuxième prix, d'une valeur de 5 000 $, a été attribué à Fallyx Inc., qui a mis au point un capteur amovible portable pour la surveillance des chutes. Il tire parti de l'apprentissage automatique pour détecter les chutes à l'aide de données de localisation et de mouvement.

Le prix du public, qui a recueilli des centaines de votes en ligne, a classé Thriving.ai Inc. à la première place. Thriving.ai Inc. a créé une plateforme numérique qui unit les soins à distance, l'intelligence artificielle, les dispositifs portables et l'Internet des objets afin de simplifier les soins pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques.

Le Défi d'impact national 2024 d'AGE-WELL a été généreusement soutenu par son principal commanditaire, l'Institut ontarien du cerveau, en plus du soutien du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement et de Smart & Biggar.

AGE-WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. En tant que réseau pancanadien dynamique ayant une portée mondiale, AGE-WELL a mobilisé une vaste communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui apportent un changement significatif dans la vie des personnes âgées canadiennes et de leurs aidants naturels. AGE-WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui favorise le vieillissement en santé, tout en faisant progresser le secteur de la technologie du vieillissement au Canada. Les programmes novateurs d'AGE-WELL sont financés par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada et du Programme des réseaux de centres d'excellence. Découvrez comment AGE-WELL change l'avenir du vieillissement : https://agewell-nce.ca/fr/accueil

