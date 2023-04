Un nouvel uniforme distinctif pour l'équipe de l'expérience client

QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Au début du mois d'avril 2023, l'équipe de l'expérience client du Centre des congrès de Québec arborait un tout nouvel uniforme. Pour ce projet créatif, le mandat de réalisation et de confection a été confié à la division corporative de Tristan Canada.

Nouvel uniforme 2023 pour l'équipe de l'expérience client du Centre des congrès de Québec. (Groupe CNW/Société du Centre des congrès de Québec)

L'ancien uniforme datant de 2017, un vent de nouveauté pour l'année 2023 était de mise, tout en profitant de l'occasion pour apporter quelques améliorations à la tenue : un tissu plus confortable et plus résistant pour le travail physique, un plus large choix de coupes pour correspondre à toutes les silhouettes, une couleur plus facilement repérable pour la clientèle.

L'entreprise québécoise Tristan habille également le personnel d'autres organismes connus, dont l'Assemblée nationale du Québec, le Centre Bell, les Hôtels ALT et plusieurs caisses populaires Desjardins. Le personnel de Capital HRS, partenaire exclusif en services alimentaires au Centre des congrès de Québec, a aussi fait l'acquisition d'un nouvel uniforme, par la même occasion.

Pour le bien de la planète

En phase avec ses principes écoresponsables, le Centre des congrès est heureux d'avoir collaboré avec Tristan Canada, car tous les complets et uniformes de la division corporative sont fabriqués au Québec. L'entreprise est fière d'encourager la production locale et durable, un facteur qui la distingue des autres compétiteurs. L'ancien uniforme, quant à lui, aura droit à une deuxième vie, car il sera donné à un OBNL d'ici qui favorise l'entraide et la récupération.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 110 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Renseignements: Ann Cantin, Directrice, Communications et mise en marché, 418 564-1312, [email protected]