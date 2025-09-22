Résultats d'un sondage : Au pays, les gens se préoccupent de leur santé cardiaque et cérébrale et ils sont motivés à agir pour l'améliorer

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Cœur + AVC lance un outil de dépistage en ligne pour aider les gens à comprendre les risques pour leur santé cardiaque et cérébrale, et les inciter à agir. L'outil Vérif-Risques de Cœur + AVC prend en considération les facteurs individuels (p. ex. les habitudes de vie, les antécédents médicaux, le sexe et l'âge), ainsi que les étapes de la vie des femmes (comme la grossesse et la ménopause), puis génère un plan d'action personnalisé.

Seulement la moitié de la population canadienne connaît ses propres facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC. (Groupe CNW/Fondation des maladies du cœur et de l'AVC)

Au pays, neuf personnes sur dix ont au moins un facteur de risque de maladies du cœur ou d'AVC. Ces facteurs comprennent notamment : les comportements qui peuvent être modifiés, comme l'alimentation, l'activité physique et le tabagisme; les facteurs non modifiables, comme le sexe, l'âge, la génétique; et les facteurs de risques médicaux, comme l'hypertension, le taux élevé de cholestérol et le diabète. La situation personnelle et les facteurs sociaux peuvent également jouer un rôle important quant au risque de maladies du cœur et d'AVC.

Certains facteurs de risque peuvent être propres aux femmes ou les affecter différemment par rapport aux hommes, et même évoluer au cours de la vie. Pourtant, d'après les résultats d'un nouveau sondage* de Cœur + AVC, seulement quatre femmes sur dix savent hors de tout doute que le risque de maladies du cœur et d'AVC varie en fonction des différentes étapes de leur vie. Les maladies du cœur et l'AVC sont la principale cause de décès prématuré chez les femmes au pays.

Le sondage a également révélé qu'il existe des consensus au sein de la population au Canada : il est important de comprendre ses facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC (97 %); et il est important de prendre des mesures pour les prévenir par l'entremise de la compréhension, de l'atténuation ou de la prise en charge de ses facteurs de risque personnels (98 %). En outre, bien que les gens ne comprennent pas bien leurs risques, ils demeurent préoccupés par ceux-ci. D'après les résultats du sondage :

Seulement la moitié de la population canadienne connaît ses propres facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC, et les hommes sont davantage conscients de leurs risques que les femmes.

Plus d'une personne sur trois au Canada ne connaît pas les valeurs de sa pression artérielle, et plus d'une personne sur deux ne connaît pas ses taux de cholestérol et sa glycémie.

Au Canada, près de sept personnes sur dix sont préoccupées par leurs facteurs de risque avérés ou possibles de maladies du cœur et d'AVC, et deux personnes sur dix en sont très préoccupées. Les femmes sont plus préoccupées que les hommes.

« Nous savons que les Canadiennes et Canadiens prennent leurs facteurs de risque personnels au sérieux et qu'ils veulent en savoir plus afin de pouvoir prendre des mesures pour protéger leur santé cardiaque et cérébrale », indique Christine Faubert, vice-présidente, Équité en santé et impact de la mission à Cœur + AVC. « Nous avons mis au point un outil qui vise à sensibiliser la population et à fournir des renseignements concrets et personnalisés aux personnes qui l'utilisent afin de les aider à apporter des changements positifs à leur mode de vie, notamment aux femmes qui ignorent souvent les risques qui leur sont propres. »

L'outil Vérif-Risques est un élément central d'un ensemble complet de ressources. Il se fonde sur les plus récentes données probantes et les commentaires de spécialistes de premier plan dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines. De plus, il a été mis à l'essai par des milliers de personnes à l'échelle nationale.

« L'outil sera très utile pour permettre aux gens de mieux comprendre leurs facteurs de risque. La science sur laquelle repose l'outil est solide. Et bien que d'autres bons outils existent, Vérif-Risques est unique en son genre. Il se concentre particulièrement sur la santé cardiaque et cérébrale, et prend en considération un ensemble complet de facteurs de risque médicaux, personnels et liés au mode de vie », dit la Dre Kara Nerenberg, titulaire de Chaire de recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes pour les chercheurs en milieu de carrière à l'Université de Calgary.

Vérif-Risques est gratuit, et simple et rapide à l'utiliser. Une fois que la personne a répondu à toutes les questions, un profil s'affiche à l'écran pour lui présenter ses facteurs de risque. On y signale ceux qui peuvent être modifiés ou pris en charge et ceux qui ne peuvent pas être modifiés, ainsi que ceux qui sont déjà bien pris en charge. Un plan d'action personnalisé comprenant des recommandations est fourni avec un lien unique vers un rapport plus détaillé contenant de l'information supplémentaire, d'autres liens et des conseils sur les prochaines étapes. D'autres renseignements sont ensuite fournis par courriel régulièrement afin de favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances et d'appuyer les démarches de prise en charge.

À 46 ans, Adria Scarano sait qu'elle présente un risque accru de maladies du cœur et d'AVC à l'approche de la ménopause. Elle redouble donc d'efforts pour mener une vie saine et active, tout en s'adaptant à l'étape de vie à laquelle elle se trouve. « Avec l'âge, c'est plus difficile de rester en bonne santé. Maintenant que je suis en périménopause, je sais que je dois être active plus souvent, affirme-t-elle. J'essaie aussi de manger davantage de légumes et de boire beaucoup plus d'eau. »

Les résultats de notre sondage démontrent que les gens savent qu'ils peuvent apporter des changements sains à leur mode de vie et qu'ils sont motivés à le faire. Au pays, environ neuf personnes sur dix affirment pouvoir améliorer leur alimentation, faire davantage d'activité physique et mieux gérer leur stress; et sept personnes sur dix croient être en mesure de réduire leur consommation d'alcool. De plus, près de neuf personnes sur dix sont motivées à apporter des changements pour atténuer ou prendre en charge leurs risques de maladies du cœur et d'AVC; plus de trois personnes sur dix sont très motivées.

« Jusqu'à 80 % des maladies du cœur et des AVC précoces peuvent être évités. Et Cœur + AVC s'engage à aider les gens à adopter de saines habitudes de vie », indique Christine Faubert. « Nous allons continuer de développer notre éventail de ressources afin d'aider l'ensemble de la population à agir pour réduire ou prendre en charge ses facteurs de risque en matière de santé cardiaque et cérébrale. »

* Sondage en ligne national et bilingue mené du 8 au 22 mai 2025 par Ipsos auprès de 2 842 personnes résidant au Canada et âgées de 30 à 74 ans.

Pour en savoir plus :

Accédez à l'outil Vérif-Risques : coeuretavc.ca/verif-risques ou https://riskscreen.heartandstroke.ca/fr-CA

: coeuretavc.ca/verif-risques ou https://riskscreen.heartandstroke.ca/fr-CA Centre de ressources consacrées aux facteurs de risque chez les femmes : www.coeuretavc.ca/femmes

Facteurs de risque et prévention des maladies du cœur : www.coeuretavc.ca/maladies-du-coeur/risque-et-prevention

Facteurs de risque et prévention des AVC : https://www.coeuretavc.ca/avc/risk-and-prevention

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc #CombattonsLesMaladiesDuCoeur #CombattonslAVC

