Un nouvel ours blanc à l'Aquarium

QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Les ours blancs de l'Aquarium du Québec, Kinuk et Shouka, partagent leur habitat avec un nouveau compagnon : Humphrey. L'ours blanc de neuf ans, qui pèse 1200 livres, provient du Zoo de Toronto où il est né. Avec sa taille imposante et son tempérament joueur, nous sommes convaincus qu'il s'adaptera à merveille à son nouvel environnement. L'enclos des ours blancs a été rénové et agrandi en 2020.

« Lorsque nous avons inauguré cet habitat, avec le double de la superficie, il était dans notre désir d'accueillir d'autres mammifères. Cet environnement étant propice à l'adoption de comportements plus naturels, ce sera un magnifique terrain de jeu pour nos trois ours blancs. L'expérience pour nos visiteurs s'en trouvera bonifiée », précise Marie-Pierre Lessard, directrice de la conservation à l'Aquarium du Québec.

Intégration d'un nouvel ours blanc

Les ours seront intégrés de façon progressive les uns aux autres. La conservatrice responsable des mammifères marins, ainsi que nos entraineurs, ont élaboré un plan d'entraînement et d'introduction pour le nouveau pensionnaire. Actuellement, les ours ont chacun leur quartier intérieur et extérieur. Humphrey demeurera séparé des deux autres ours, le temps nécessaire à son adaptation.

Nous avons fait le choix d'accueillir uniquement des mâles, en conformité avec les recommandations de l'organisation North American Polar Bear Species Survival Plan. Le regroupement des espèces par sexe vise à limiter leur reproduction en milieu zoologique, afin de prioriser l'adoption de jeunes ours orphelins, dont l'habitat naturel est menacé par le réchauffement climatique.

Dès aujourd'hui, les visiteurs auront la chance de voir évoluer Humphrey dans son nouvel habitat.

Visuel

Pour les photos de Humphrey, voici le lien pour les télécharger : https://we.tl/t-SVL8MzUQoH

N'oubliez pas d'indiquer le crédit photo Sépaq.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Pour informations ou demandes d'entrevues : Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, 581-745-2200, [email protected]