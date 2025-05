Un nouvel investissement pour soutenir notre jeunesse - 21 M$ à l'organisme Place aux jeunes en région

QUÉBEC, le 16 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi annuel de 7 M$ à l'organisme Place aux jeunes en région.

La somme totale de 21 M$ sera investie dans cet organisme à but non lucratif, financé par le Secrétariat à la jeunesse, afin de garantir la poursuite de sa mission, soit de favoriser l'attraction, l'intégration et l'enracinement des jeunes de 18 à 35 ans en région.

Place aux jeunes en région est un organisme à but non lucratif fondé en 1995 et financé par le Secrétariat à la jeunesse depuis 2006. L'organisme déploie un réseau de 85 membres composés de partenaires-promoteurs et d'organismes locaux qui sont situés dans les MRC pami les plus touchées par l'exode des jeunes. L'organisme cherche à remédier à cet enjeu en visant le recrutement de jeunes qualifiés et en les accompagnant dans leur projet d'établissement en région.

Citation

« Je me réjouis d'annoncer ce financement qui démontre notre engagement continu et notre vision mobilisatrice pour la jeunesse québécoise. Les sommes octroyées permettront d'assurer la continuité des activités de Place aux jeunes en région pour favoriser l'attraction et l'enracinement des jeunes aux quatre coins du Québec et, du même coup, la vitalité de nos régions. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Lien connexe

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux @SAJQC.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]