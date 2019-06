Un nouvel ensemble de logements abordables destiné aux familles ouvre ses portes à Edmonton

EDMONTON, le 26 juin 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta et la Ville d'Edmonton améliorent la qualité de vie des familles et des personnes vivant seules d'Edmonton grâce à l'inauguration du nouvel ensemble Parkdale ONE.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et la ministre Josephine Pon ont participé à l'inauguration officielle aujourd'hui.

L'ensemble de 13,95 millions de dollars construit dans le nord-est d'Edmonton est financé dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable conclu entre les gouvernements du Canada et de l'Alberta.

Parkdale ONE offre 70 logements d'une, deux et trois chambres. Les loyers varient en fonction du revenu pour que l'ensemble puisse accueillir un plus large éventail d'Albertains.

« En investissant dans des logements abordables et accessibles, nous investissons aussi dans l'avenir de notre ville. Notre gouvernement est fier de soutenir des ensembles et des initiatives de logements abordables ici même, à Edmonton, et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires, nous donnons un coup de main aux personnes et aux familles dans le besoin et, par conséquent, nous contribuons au bien-être économique et social de l'ensemble de la collectivité. » -- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelle

« Notre gouvernement aide les Albertains à faible revenu à reprendre pied financièrement grâce à l'ensemble Parkale ONE. Les ensembles de logements novateurs comme celui-ci offrent à tous les citoyens la chance de progresser et de prospérer. » Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Le logement abordable est un pas important vers l'élimination de la pauvreté dans notre ville. Le modèle axé sur la mixité des revenus de Capital Region Housing permet aux familles de s'établir, d'accumuler des actifs et de contribuer à des collectivités inclusives. Grâce à notre initiative Shovel Ready, nous continuons de travailler avec des organismes de gestion immobilière et le soutien de la collectivité pour répondre aux besoins en matière de logement abordable. » Don Iveson, maire d'Edmonton

« Parkdale ONE accueille 70 familles et personnes vivant seules. C'est un chez-soi sûr; un foyer où les familles peuvent créer des liens, contribuer à leur collectivité et participer à la prospérité économique. Grâce à notre modèle axé sur la mixité des revenus, nous pouvons offrir des logements abordables de façon durable afin d'aider les familles à vivre dans une collectivité où ils pourront s'implanter. » Greg Dewling, premier dirigeant, Capital Region Housing

Ensemble, les gouvernements de l' Alberta et du Canada ont investi 13,95 millions de dollars dans ce projet.

et du ont investi 13,95 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement de l' Alberta a fourni le terrain.

a fourni le terrain. L'ensemble est la propriété conjointe de la Ville d' Edmonton et du gouvernement de l' Alberta .

et du gouvernement de l' . Capital Region Housing, le gestionnaire immobilier, exploite l'établissement.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès aux options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, leur famille et leurs fournisseurs de soins, ainsi qu'avec les collectivités et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description plus détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le www.seniors-housing.gov.ab.ca.

Pour plus d'information, consultez le site Capital Region Housing.

