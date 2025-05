Un nouvel élan au Conseil central du Montréal métropolitain : Bertrand Guibord élu à la présidence

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le conseil central du Montréal métropolitain affilié à la CSN est fier d'annoncer la composition de son nouveau comité exécutif, lequel sera désormais présidé par Bertrand Guibord, enseignant et militant chevronné.

Secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) entre 2017 et 2025, il provient du syndicat du Cégep Marie-Victorin où il a enseigné la philosophie de 2003 à 2017. Il s'intéresse entre autres aux questions de mobilisation, d'organisation et de démocratie populaire, ainsi qu'aux luttes sociales de manière générale.

« Le Conseil central du Montréal métropolitain, c'est un lieu d'union, de solidarité entre les différents syndicats, qui joue un rôle essentiel au sein des forces progressistes au Québec. Le syndicalisme peut et doit être un outil central pour freiner la montée de la droite et pour bâtir une société plus juste », a-t-il déclaré.

Passage du flambeau

Après 18 ans au CCMM-CSN et dont 12 à la présidence, Dominique Daigneault a choisi de retourner enseigner dans son milieu de travail, le Cégep du Vieux-Montréal. « Je pars l'esprit tranquille, parce que la relève, ce n'est pas ce qui manque au conseil central! Nos luttes sont un puissant antidote contre le désespoir et l'impuissance que l'on peut ressentir. Merci à tous ceux et celles qui luttent pour la justice sociale, c'est comme ça qu'on change le monde. Je demeurerai toujours combattante à vos côtés. » de s'exprimer avec émotion la présidente sortante. Son grand sens de la justice, de même que sa droiture et sa bienveillance ont été soulignés avec émotion lors d'un vibrant hommage.

Élection à la 1re vice-présidence

Nouvelle venue au comité exécutif, Chantal Morin a été la responsable du comité de la condition féminine au CCMM-CSN depuis deux mandats. Originaire du CIUSSS de l'Est de Montréal, elle était préposée aux bénéficiaires en CHSLD. Après 15 ans d'engagement syndical, Chantal Morin entame son premier mandat au comité exécutif du conseil central. « Je m'engage activement pour défendre une société plus juste, inclusive et solidaire », explique-t-elle.

Composition du comité exécutif élu lors du 39e congrès du CCMM-CSN

Bertrand Guibord à la présidence

Chantal Morin à la 1re vice-présidence

Arianne Carmel-Pelosse à la 2e vice-présidence

Chantal Ide au secrétariat général

Ramatoulaye Diallo à la trésorerie

À propos

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités.

