OTTAWA, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - La Nation de Lake Babine, le Canada et la province de la Colombie-Britannique ont signé un nouvel accord de réconciliation historique qui marque le début d'une aventure sur 20 ans pour mettre en œuvre et reconnaître les droits et titres autochtones de la Nation de Lake Babine qui contribuera à la prospérité, au partenariat et au développement économique. Les avantages de cet accord se répercuteront partout dans la région, pour les générations à venir.

« Pour la première fois de notre histoire, la Nation de Lake Babine et les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada avancent ensemble. L'accord fondateur offre, aujourd'hui, de réels avantages immédiats à notre Nation et à ses membres; il décrit également la manière dont nous allons travailler ensemble pour mettre pleinement en œuvre les droits et titres autochtones. Je suis reconnaissant envers les chefs qui nous ont précédés et qui nous ont permis d'en arriver là. En prenant le relais de nos ancêtres, les générations actuelles et futures de membres de la Nation de Lake Babine atteindront de nouveaux sommets grâce à cet accord fondateur », a affirmé Gordon Alec, chef de la Nation de Lake Babine.

Gordon Alec, chef de la Nation de Lake Babine, le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, Scott Fraser, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre fédérale de Relations Couronne-Autochtones, se sont réunis par le biais d'une téléconférence pour signer l'accord fondateur de la Nation de Lake Babine et célébrer le début de cette nouvelle aventure qu'il représente.

« L'accord fondateur avec la Nation de Lake Babine est ambitieux et complet et nous met tous sur la voie de la réconciliation et d'un avenir radieux, a souligné John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique. Suivant les principes énoncés dans la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, il constitue un exemple prometteur de ces accords nouveaux et novateurs que la Colombie-Britannique est en train de créer en collaboration avec les Premières Nations et le gouvernement fédéral. Ensemble, nous trouvons des solutions plus flexibles et mieux adaptées à la vision que les Premières Nations ont de leur propre avenir. »

L'accord prévoit des avantages fonciers et financiers immédiats pour un montant total d'environ 200 millions de dollars, tout en préparant le terrain pour la négociation d'autres accords tels que l'autonomie gouvernementale et les titres autochtones. Il fournit une feuille de route sur la manière dont la Nation de Lake Babine et les gouvernements provincial et fédéral travailleront ensemble pour mettre en œuvre l'autonomie, stimuler le développement économique, collaborer aux décisions majeures concernant les terres et les ressources et promouvoir la santé et le bien-être de la communauté. Il définit une série d'engagements, avec des mesures initiales et des domaines de travail à plus long terme, qui s'appuient, par étapes, les uns sur les autres.

L'accord fondateur fournit une vision et un cadre global et transformateur sur 20 ans. C'est le début de la voie à suivre pour mettre en œuvre la vision d'autodétermination de la Nation de Lake Babine : une nation prospère, autosuffisante, saine, unifiée et autonome. Cela permettra à son tour de développer des relations solides et durables entre la Nation de Lake Babine, la Couronne, le gouvernement local et l'industrie.

« Cet accord fait progresser la réconciliation, renouvelle nos relations et brise les structures coloniales. Notre travail de renouvellement et de transformation de notre relation avec la Nation de Lake Babine, fondé sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat, contribue à construire un Canada plus juste, a mentionné Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones. Cet accord trace la voie à suivre pour mettre en œuvre la vision d'autodétermination de la Nation de Lake Babine et promouvoir le bien-être social et communautaire, la croissance économique régionale et la mise en œuvre des droits et des titres. À l'heure où la pandémie a amplifié les problèmes systémiques et les inégalités de longue date, la signature d'aujourd'hui est un bel exemple de reconnaissance des progrès qui peuvent être accomplis pour combler ces lacunes en favorisant l'autodétermination. »

Le Canada et la Colombie-Britannique soutiennent la vision de la Nation de Lake Babine d'un nouveau modèle d'autonomie gouvernementale fondé sur les lois, les coutumes et les pratiques autochtones de la Nation, qui permet à la Nation de Lake Babine de répondre à ses besoins et à ses aspirations politiques, sociales et économiques actuels. L'accord prévoit des ressources pour soutenir le développement de tels systèmes. Il prévoit également une voie de collaboration pour mettre en œuvre les titres autochtones de la Nation de Lake Babine par le biais d'un dialogue constructif.

« Ce que nous faisons est inédit pour cet accord : nous allons au-delà de la négation des droits ancestraux pour établir une nouvelle relation de gouvernement à gouvernement instigatrice d'un changement transformateur dans nos relations avec la Nation de Lake Babine, qui fait une différence concrète sur le terrain pour les membres de Lake Babine et qui offre une stabilité et une prospérité à l'ensemble de la région, a déclaré Scott Fraser, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Notre objectif est de tirer parti des relations positives que la Nation de Lake Babine a développées avec les communautés voisines, les entreprises privées et le secteur des ressources naturelles, afin que nous puissions tous travailler ensemble de manière durable pour faire croître l'économie régionale et créer des emplois. »

La foresterie est un pilier économique dans le centre-nord de la Colombie-Britannique. L'accord augmentera la participation de la Nation de Lake Babine à ce secteur et stimulera l'économie de toute la région. Le financement permettra également de maintenir et de renforcer la prestation des programmes sociaux, dans des domaines tels que les services à l'enfance et à la famille, l'éducation et les langues et les programmes de justice. Cet accord de réconciliation fait progresser l'autodétermination et l'autonomie gouvernementale en œuvrant pour que la Nation de Lake Babine assume la gestion et la responsabilité directe de la prestation de services dans son champ de compétence.

« L'accord renforcera la participation de la Nation de Lake Babine dans le secteur forestier afin qu'elle puisse bénéficier directement des ressources forestières de la région, et il donnera également un coup de pouce économique à toute la région », a précisé Doug Donaldson, ministre des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural.

L'accord fondateur offre un nouveau modèle novateur pour les futurs accords en Colombie-Britannique et constitue un exemple concret de la façon dont la province et le Canada mettent en pratique les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

L'accord fondateur comprend une première série d'avantages évalués à environ 200 millions de dollars : 43 millions de dollars de financement et 20 000 hectares de terrain évalués à environ 150 millions de dollars.

L'accord engage les parties à poursuivre les négociations pour reconnaître et mettre en œuvre les droits de la Nation de Lake Babine, y compris l'autodétermination et les titres autochtones.

La Nation de Lake Babine est composée de cinq communautés, Old Fort, Tachet, Fort Babine, Woyenne et Donald's Landing, et de plus de 2 500 citoyens.

