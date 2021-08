OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Les chefs héréditaires Gitanyow (Nation/Huwilp) et les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada ont signé l'accord sur la gouvernance des Gitanyow qui ouvre la voie, dans le cadre du processus de négociation des traités en Colombie-Britannique, vers une autonomie gouvernementale complète dirigée au moyen d'un système de gouvernance héréditaire des Gitanyow rétabli.

En vertu de l'accord tripartite, la Nation Gitanyow, la Colombie-Britannique et le Canada s'engagent à prendre une série de mesures nécessaires pour s'éloigner de la Loi sur les Indiens en renforçant le système de gouvernance héréditaire Huwilp/Maisons des Gitanyow et en obtenant sa reconnaissance juridique dans les cinq prochaines années. Il s'agit d'un processus consistant à rebâtir la gouvernance héréditaire des Gitanyow à l'aide d'outils de gouvernance modernes et de démontrer une preuve claire qu'il est avantageux de mettre en œuvre les droits et les titres par la négociation plutôt que par le recours aux tribunaux.

En signant l'accord, la Nation Gitanyow, la Colombie-Britannique et le Canada se sont entendus sur les principales étapes à franchir d'ici cinq ans, notamment :

Revitaliser la constitution de la Nation Gitanyow ainsi que les structures de gouvernance, et élaborer un code de citoyenneté;

Négocier une entente de gouvernance inhérente qui énonce les étapes de l'autonomie gouvernementale des Gitanyow;

Ratifier et mettre en œuvre l'accord sur la gouvernance inhérente des Gitanyow.

Tous les partenaires qui travaillent à l'accord reconnaissent que l'autodétermination est une étape importante pour faire progresser la réconciliation. Ils demeurent déterminés à aller de l'avant en tenant compte du temps et de la collaboration nécessaires pour atteindre cet objectif.

Citations :



« Il s'agit d'une étape historique dans la reconnaissance de ce que nous sommes en tant que peuple héréditaire. Mon grand-père m'a dit, quand j'étais jeune, que nos lois avaient été réprimées, mais un jour, elles grandiront d'une petite étincelle et répandront de nouveau la lumière sur la terre. »

Simogyet Malii Glen Williams

« La signature de cet accord marque la confirmation de notre engagement à renouveler les relations de nation à nation et à reconnaître la structure héréditaire des Gitanyow ainsi que leur droit à l'autonomie gouvernementale. Les processus dirigés par les Autochtones sont la clé de l'autodétermination. Nous avons hâte de collaborer avec nos partenaires à cette étape importante vers une véritable réconciliation. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada

« Il est essentiel que nous nous concentrions sur l'établissement de relations fondées sur le respect et la reconnaissance des droits et que nous soutenions les nations dans leurs efforts de définir leurs propres systèmes de gouvernance. La signature de cet accord marque la reconnaissance du droit inhérent des Gitanyow à l'autonomie gouvernementale. L'accord constitue un exemple encourageant quant à la voie de gouvernance pour d'autres nations héréditaires dans le cadre du processus de négociation des traités en Colombie-Britannique. »

L'honorable Murray Rankin

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

« Avec l'Accord sur la gouvernance des Gitanyow, nous travaillons en partenariat pour appuyer une nation Gitanyow autonome - une nation forte et fière qui n'est plus assujettie à la Loi sur les Indiens et qui est dirigée par un système de gouvernance héréditaire reconnu avec un soutien et une unité solides au sein de la Nation. L'accord est un exemple positif des avantages pour tous de la mise en œuvre des droits et des titres des Premières Nations par le travail acharné, l'engagement et des efforts de négociation ciblés plutôt que de s'en remettre aux tribunaux. »

Nathan Cullen, député provincial

Faits en bref :

La nation Gitanyow est représentée par huit chefs héréditaires qui dirigent chacun un wilp (maison) et qui se réunissent en tant que Huwilp pour discuter des questions d'intérêt commun.

Le territoire traditionnel de la nation Gitanyow couvre environ 1,7 million d'hectares dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

La nation Gitanyow en est à la quatrième étape du processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique.

En 2019, le Canada et la Colombie-Britannique ont appuyé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et se sont engagés à la mettre en œuvre intégralement.

Un groupe de travail tripartite sur la gouvernance sera mis sur pied dans les 45 jours suivant la signature de l'accord. Les Gitanyow, la Colombie-Britannique et le Canada désigneront au moins un représentant.

