En collaborant avec des groupes autochtones à l'échelle du pays, Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires de la conservation du patrimoine naturel et culturel du Canada et du partage de l'histoire de ces lieux précieux. Parcs Canada est déterminé à créer un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui reconnaît et honore les contributions des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures, ainsi que les relations spéciales qu'ils entretiennent avec les terres et les eaux traditionnelles. La NMS est heureuse d'avoir conclu, avec Parcs Canada, cet accord qui appuiera le lien traditionnel que les Métis entretiennent avec les lieux protégés de la Saskatchewan.