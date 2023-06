Thelma Chalifoux a consacré sa vie à défendre la justice sociale et les droits des femmes et des Autochtones.

ST. ALBERT, AB, le 13 juin 2023 /CNW/ - Postes Canada a dévoilé aujourd'hui un nouveau timbre commémoratif en l'honneur de la pionnière et activiste métisse Thelma Chalifoux.

Première Autochtone nommée au Sénat du Canada, Thelma Chalifoux constitue une force puissante au service de la justice sociale et des droits des femmes et des Autochtones.

Cette vignette est l'un des trois timbres consacrés à des dirigeants autochtones qui seront émis le 21 juin. Il s'agit du deuxième volet de la série pluriannuelle sur les dirigeants autochtones de Postes Canada.

La vie et l'héritage de Thelma Chalifoux

Née à Calgary, en Alberta, Thelma Chalifoux (1929-2017) est reconnue pour son grand cœur et son énergie débordante. Elle tire sa force de ses difficultés personnelles pour aider les autres et dénoncer la discrimination.

Après avoir quitté un mari violent et récupéré la garde de ses enfants - qui, comme bien d'autres enfants autochtones, sont pris en charge par les organismes de protection de la jeunesse -, elle retourne à l'école et devient femme de terrain pour la Métis Association of Alberta, qui est aujourd'hui la Métis Nation of Alberta.

Plus tard, en travaillant pour l'association à Slave Lake, en Alberta, Thelma Chalifoux cofonde le Slave Lake Native Friendship Centre, qui offre une gamme de programmes et de services aux Autochtones vivant en milieu urbain. Elle dirige également la première maison d'hébergement pour femmes fuyant la violence familiale au sein de cette communauté. Négociatrice de revendications territoriales de 1979 à 1982 (et de nouveau de 1996 à 1998), elle participe au début des années 1980 à des pourparlers constitutionnels au sein d'une délégation métisse à Ottawa qui aide à faire reconnaître les Premières Nations, les Métis et les Inuit comme des nations distinctes.

En 1997, le premier ministre Jean Chrétien la nomme au Sénat, ce qui fait d'elle la première Autochtone à devenir sénatrice. Elle se consacre à l'amélioration du bien-être de son peuple, en particulier des femmes métisses, et participe à la création de nombreux programmes provinciaux pour le logement, l'éducation et l'aide sociale venant en aide aux peuples autochtones.

Après avoir pris sa retraite en 2004, Thelma Chalifoux participe à la fondation du Michif Cultural Institute (maintenant le centre de ressources Michif Cultural Connections) et du St. Albert Meadowview Centre for Women's Health and Wellness, tous deux à St. Albert. Elle travaille également comme aînée au Nechi Institute: Centre of Indigenous Learning et comme aînée en résidence au Northern Alberta Institute of Technology. Elle décède le 22 septembre 2017 à l'âge de 88 ans.

À propos du timbre

Oblitéré à Calgary, en Alberta, le lieu de naissance de Thelma Chalifoux, le timbre est orné d'une photo d'elle provenant du Northern Alberta Institute of Technology. L'arrière-plan de la vignette présente des détails de la peinture The Celebration réalisée par l'artiste visuelle métisse Christi Belcourt, et rend hommage à l'amour des fleurs de Thelma Chalifoux.

À propos de la série de timbres sur les dirigeants autochtones

Lancée en 2022, la série pluriannuelle de timbres consacrée aux dirigeants autochtones souligne les contributions de leaders inuit, métis et des Premières Nations d'aujourd'hui. Ces figures marquantes ont consacré leur vie à la préservation de leurs cultures et à l'amélioration de la qualité de vie des Autochtones au Canada.

Cette année, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, Postes Canada émettra des vignettes en l'honneur de Nellie Cournoyea, de George Manuel et de Thelma Chalifoux.

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays à partir du 21 juin.

