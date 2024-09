La lauréate de prix Grammy et JUNO, aussi reconnue pour son travail philanthropique, a vendu plus de 40 millions d'albums dans le monde.

VANCOUVER, BC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Postes Canada a émis un timbre aujourd'hui rendant hommage à l'autrice-compositrice-interprète et musicienne Sarah McLachlan. Célèbre pour ses ballades émouvantes et sa voix envoûtante, l'artiste canadienne primée a vendu plus de 40 millions d'albums dans le monde.

Un nouveau timbre rend hommage à l’autrice-compositrice-interprète Sarah McLachlan (Groupe CNW/Postes Canada) Sarah Mclachlan et Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada (Groupe CNW/Postes Canada)

Née à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en 1968, Sarah McLachlan est adoptée lorsqu'elle est bébé et reçoit une formation classique en guitare, piano et chant dès son jeune âge. Après une année d'études au Nova Scotia College of Art and Design, elle s'installe à Vancouver, en Colombie-Britannique, et lance à l'âge de 20 ans son premier album studio, Touch (1988).

Son deuxième album, Solace (1991), est certifié or au Canada et lui vaut ses deux premières nominations aux prix JUNO et son premier trophée pour le vidéoclip de son simple « Into the Fire ». En 1994, son album Fumbling Towards Ecstasy est un succès immédiat au Canada et aux États-Unis; une tournée nord-américaine marque cette année son 30e anniversaire.

Six autres albums suivent, dont Surfacing (1997), le plus vendu à ce jour, certifié multi-platine. Un succès critique et commercial, il reçoit deux prix Grammy et quatre prix JUNO, et illustre le style unique de l'artiste, un mélange de pop et de folk, grâce aux succès « Building a Mystery », « Sweet Surrender » et « Angel ».

En 1997, Sarah McLachlan met sur pied Lilith Fair, une tournée à la programmation entièrement féminine qui propulse la carrière de certaines et amasse plus de sept millions de dollars pour des organismes de bienfaisance locaux et nationaux. Elle se consacre aux droits des animaux et fonde aussi la Sarah McLachlan School of Music, un organisme sans but lucratif qui offre gratuitement de l'enseignement et du mentorat en musique aux enfants et aux jeunes, entre autres, faisant face à divers obstacles à l'accessibilité.

Sarah McLachlan est nommée Officier de l'Ordre du Canada (1999), devient membre de l'Ordre de la Colombie-Britannique (2001) et reçoit le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique (Musique populaire) (2015). Membre du Panthéon de la musique canadienne (2017), elle sera intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens le 28 septembre prochain.

À propos du timbre

Conçu par Jocelyne Saulnier de Joce Creative, le timbre présente une photo de l'artiste et est orné d'une version stylisée de sa signature à l'avant-plan. L'arrière-plan comprend un détail tiré de son imprimé d'art sérigraphié fait à la main Blue Sunrays. Le lieu d'oblitération est Vancouver (C.-B.), où l'artiste vit depuis longtemps.

Le timbre et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

