Depuis la formation du groupe en 1984, son mélange unique de country, de folk et de rock a façonné la musique canadienne.

TORONTO, le 3 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a dévoilé un timbre saluant l'un des groupes canadiens les plus aimés, Blue Rodeo.

Depuis ses débuts en 1984, le groupe emblématique contribue avec son style de musique - un mélange unique de country, de folk et de rock - à définir l'identité musicale du Canada. Une quarantaine d'années plus tard, Blue Rodeo ne cesse de séduire son fidèle public.

Un nouveau timbre rend hommage à Blue Rodeo (Groupe CNW/Postes Canada) Blue Rodeo et Doug Ettinger, Président-directeur général de Postes Canada (Groupe CNW/Postes Canada)

Guidé par les puissantes harmonies et les mélodies irrésistibles des auteurs-compositeurs-interprètes principaux Jim Cuddy et Greg Keelor, Blue Rodeo se produit pour la première fois en février 1985. Reconnu pour son style éclectique aux accents roots et sa superbe musicalité, le groupe se taille rapidement une place sur la légendaire scène musicale de la rue Queen Ouest à Toronto.

En 1987, le groupe lance son premier album, Outskirts, dont le premier titre, « Try », connaît un succès instantané. La chanson contribue à la certification double platine de l'album l'année suivante, et le groupe obtient cinq nominations aux prix JUNO en 1989, où il remporte le titre du groupe de l'année, tandis que « Try » est couronnée single de l'année et vidéoclip de l'année.

Fort de son succès initial, Blue Rodeo sort plus d'une douzaine d'albums. Des classiques tels que « Lost Together », « 5 Days in May » et « Hasn't Hit Me Yet » lui valent des albums maintes fois platine et hissent le groupe et ses membres au rang des légendes canadiennes.

Blue Rodeo reçoit de nombreuses distinctions : 12 prix JUNO, dont celui de son intronisation au Temple de la renommée de la musique canadienne, une étoile sur l'Allée des célébrités canadiennes et un Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique.

Le groupe, qui se produit et enregistre toujours, a vendu plus de quatre millions d'albums et présenté plus de 2 500 spectacles sur scène, y compris au prestigieux Massey Hall de Toronto, où il se produit plus souvent que toute autre formation rock.

À propos du timbre

Le timbre présente un collage de portraits des sept membres actuels de Blue Rodeo. De gauche à droite dans la rangée avant, Mike Boguski, Jimmy Bowskill, Jim Cuddy et Greg Keelor, puis Colin Cripps, Bazil Donovan et Glenn Milchem dans la rangée arrière.

Le timbre a été conçu par Jim Ryce. Il présente le travail du photographe Luis Mora et de l'illustratrice Katy Lemay, ainsi que des illustrations de fleurs de thegraphicsfairy.com. Il a été imprimé par Colour Innovations. L'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC et un pli Premier Jour officiel. Le timbre est oblitéré à Toronto, où réside le groupe; le cachet d'oblitération est un médiator de guitare orné d'une fleur rappelant les détails floraux des chemises westerns des membres du groupe.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

