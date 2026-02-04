Un nouveau standard d'excellence : le Programme certifié ITAQ

SAINT-HYACINTHE, QC et LA POCATIÈRE, QC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) fait un pas important dans la reconnaissance des compétences en agroalimentaire en octroyant désormais le statut Programme certifié ITAQ pour certains de ses programmes de formation. Ces certifications attestent qu'un participant a complété un parcours structuré, aligné sur les besoins réels de l'industrie, et développé des compétences directement transférables en milieu de travail.

Un processus rigoureux et structuré

Pour soutenir cette démarche et assurer un standard de qualité uniforme, l'ITAQ a mis en place un cadre formel encadrant l'attribution des certifications qui sont valides pour une durée déterminée. Ce cadre précise les critères de qualité pédagogique, de pertinence sectorielle, de ressources et de conformité qui doivent être respectés pour qu'un programme soit reconnu comme « Certifié ITAQ ». Il vient renforcer la crédibilité des parcours et la valeur du certificat remis aux apprenants.

Une reconnaissance officielle pour les apprenants

Lorsqu'un programme obtient la certification, les étudiants qui le complètent avec succès reçoivent un certificat officiel ITAQ, portant le sceau de l'Institut. Ce document confirme l'acquisition de compétences techniques reconnues par l'ITAQ et répond aux attentes des employeurs du secteur agroalimentaire à la recherche de personnel qualifié et opérationnel.

Trois programmes déjà certifiés en formation continue

Du côté de la formation continue, trois programmes détiennent déjà le statut « Programme certifié ITAQ », soit les parcours de formation Gestion de la production en serre, Intégration HACCP et audit interne dans un système qualité et Initiation à la transformation alimentaire artisanale.

Un outil structurant pour l'avenir

La mise en place du statut Programme certifié ITAQ témoigne de l'engagement de l'Institut à offrir des formations alignées sur les besoins actuels de l'industrie, fondées sur des contenus actualisés et des pratiques pédagogiques éprouvées. Le règlement encadrant l'attribution des certifications peut être consulté sur le site de l'ITAQ.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

